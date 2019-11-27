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27.11.2019 09:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней жительницы поселка Кировский. Им оказался 24-летний мужчина, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ. Тело девушки накануне нашли в реке Уссури.

Фото: Алексей Кошелев/ТАСС
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По версии следствия, между молодыми людьми произошла ссора, во время которой подозреваемый "насильно нарушил половую неприкосновенность несовершеннолетней". Испугавшись уголовной ответственности, пытаясь скрыть следы преступления, он убил девушку и сбросил тело в реку.

К настоящему моменту показания подозреваемого проверили на месте. Он подробно рассказал, как совершал преступление, показал свои действия на манекене.

Расследование уголовного дела продолжается.

Несовершеннолетняя девушка пропала 22 ноября. Полицейские начали искать ее незамедлительно. Они проверили все места, где она могла бы находиться, но так как поиск не дал результатов, возникло подозрение, что против нее совершено преступление. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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