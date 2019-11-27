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27.11.2019 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Иркутского школьника наградили за спасение девочки от похитителя

Текст: Надежда Столярчук
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Иркутске полицейские наградили десятиклассника из школы № 37 Вячеслава Дорошенко, сумевшего предотвратить тяжкое преступление.

Под аплодисменты учителей стражи правопорядка вручили подростку ценный подарок и благодарность. Также Вячеслав получил интеллектуальную настольную игру "Я полицейский" и приглашение поступить на службу в полицию по окончанию учебы. Отдельные слова признательности в адрес школьника прозвучали от отца спасенной девочки, который назвал его поступок поступком настоящего мужчины.

В Тюменской области завели дело после похищения трехлетнего мальчика

Напомним, 23 ноября неизвестный мужчина пытался похитить 9-летнюю девочку и увезти ее в машине. Преступление заметил Вячеслав Дорошенко. Не раздумывая он бросился на помощь. Вместе с другим прохожим, 28-летним Глебом Сизых, они сумели отбить ребенка. Похититель скрылся, но вскоре был задержан. Как оказалось, он уже дважды был судим за преступления сексуального характера.

По данному факту СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ - "Похищение человека".

- Другой отличившиеся житель Иркутска Глеб Сизых также был отмечен ценным подарком от имени полиции, общественного совета и руководства предприятия, где он работает, - рассказали в областном МВД.

Кстати, на награждении Вячеслава выяснилось, что геройский поступок школьник совершает не впервые. В Иркутске мальчик учится недавно, до этого жил в Амурской области. Когда Вячеславу было всего восемь лет, он спас тонущую девочку.

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