Спасший девочку иркутский школьник посетит бой Кокляева и Емельяненко

Иркутский школьник Вячеслав Дорошенко, спасший от насильника маленькую девочку, посетит поединок между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, который пройдет в Москве 29 ноября.

Организаторы поединка узнали о том, что Вячеслав Дорошенко является поклонником смешанных единоборств и Александра Емельяненко, и пригласили его на бой. Молодой человек принял это приглашение, сообщает РЕН ТВ.

"Я рад, что меня пригласили на этот бой. Я буду очень рад его посетить. У меня просто нет слов. Я не знаю, что сказать. Я побываю на бое, который я хотел увидеть", - сказал Вячеслав Дорошенко.

Оба участника бой выразили восхищение поступком десятиклассника, который 23 ноября и предотвратил похищение девятилетней девочки. В результате того, что школьник не остался в стороне похититель, ранее судимый за преступление сексуального характера, был задержан спустя несколько часов, а девочка в итоге не пострадала.

"Таких людей должна знать в лицо вся страна. Таких героев нужно знать в лицо. Слава, приглашаю тебя в Москву на наш бой с Емельяненко, чтобы увидеть тебя и пожать твою героическую руку", - сказал Михаил Кокляев.

"Слава, ты настоящий герой. Мы тебя все уважаем. РЕН ТВ дарит тебе поездку в Москву и билеты на наш бой. Приезжай. Жду тебя", - заявил Александр Емельяненко.