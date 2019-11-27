В 18 регионах доля фальсифицированного топлива на автозаправках превышает 20%, свидетельствует карта, составленная Росстандартом по результатам проверок за неполные 9 месяцев 2019 года.

Как сообщили "Российской газете" в Росстандарте, проверки (как плановые, так и внеплановые) за это время прошли на 920 АЗС, на 81 заправке (8,8%) выявлены нарушения требований технического регламента в части физико-химических показателей. Таким образом, с 2015 года, когда правительство вплотную занялось этим вопросом, доля некачественного и потенциально опасного для двигателей и экологии топлива упала более чем в два раза. Этому способствовало введение жестких оборотных штрафов для нарушителей.

Хуже всего ситуация с качеством топлива остается во Владимирской, Костромской, Курганской, Новосибирской, Рязанской, Томской и Свердловской областях, Крыму, Севастополе, Дагестане, Чечне, Алтайском крае, республиках Алтай, Тыва, Хакасия, Еврейской автономной области, Хабаровском крае и на Сахалине. В Росстандарте сообщили, что самым проблемным регионам контролеры уделят особое внимание.

Лучше, но все равно хуже среднероссийского уровня, дело обстоит в пяти регионах, где уровень нарушений колеблется от 10 до 20% - в Ставропольском крае, Пензенской, Тюменской и Амурской областях, а также в Приморье.

Из 920 проверенных АЗС нарушения физико-химических показателей топлива обнаружены на 81 заправке

В шести регионах доля фальсификата - в пределах 5-10%. Это Карелия, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край, Якутия.

Остальные регионы - в зеленой зоне (доля нарушений менее 5%), в шести регионах проверки в течение 9 месяцев 2019 года не проводились.