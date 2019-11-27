Матвиенко: Лучшей памятью о Вербицкой будет правильная русская речь

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала лучшей памятью о Людмиле Вербицкой правильную русскую речь, поскольку заботе о родном языке та отдала много сил. Такое мнение глава верхней палаты парламента высказала в среду во время гражданской панихиды в Санкт-Петербурге.

Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября в возрасте 83 лет. Она являлась президентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетным президентом Российской академии образования, доктором филологических наук, профессором.

Матвиенко напомнила, что после дефолта 1998 года Вербицкая пришла к ней как к вице-премьеру и попросила не финансовой поддержки университету, а немедленного принятия мер по сохранению русского языка. "Так, по ее инициативе был впервые создан при правительстве совет по русскому языку", - отметила сенатор.

"Будет очень не хватать ее: ее советов, ее настойчивости, подвижнического характера, - продолжила Матвиенко. - Думаю, что лучшей памятью нашей о Людмиле Алексеевне будет то, если мы продолжим огромную деятельность, которую она вела по сохранению, развитию и поддержке русского языка, если каждый из нас будет говорить по-русски правильно, как того хотела Людмила Алексеевна Вербицкая".

Председатель Совета Федерации также отметила большую международную деятельность Вербицкой в сфере распространения русского языка, которая принесла ей неформальное звание главного русиста планеты.

Кроме того, подчеркнула Матвиенко, на посту ректора Санкт-Петербургского университета Вербицкая не только сохранила вуз, "но и многое сделала для его развития, появились новые факультеты, новые направления". "Главное, что ей удалось, - она сохранила ту особую университетскую атмосферу академической свободы, демократии", - добавила спикер.