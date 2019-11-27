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27.11.2019 11:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге началась гражданская панихида по Людмиле Вербицкой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В Санкт-Петербургском государственном университете в актовом зале здания Двенадцати коллегий началось прощание с президентом вуза Людмилой Вербицкой. На гражданскую панихиду пришли ученики и коллеги, а также многочисленные жители города.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, в вузе скорбят. Ученики и коллеги делятся воспоминаниями о Вербицкой, отмечают, что несмотря на свою занятость, Людмила Алексеевна находила время на преподавание. Так, будучи ректором, она вела у студентов фонетику русского языка. Те, кому повезло у нее учиться, говорят, что всех поражала ее активность и увлеченность.

Людмила Вербицкая имела звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Возле гроба выставлен воинский караул, это предполагает церемониал.

Рядом с гробом лежат многочисленные награды Вербицкой. В частности, она награждена орденом Почета, орденом Дружбы, также Людмила Вербицкая - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней.

Заслуги Людмилы Вербицкой отмечены и на международном уровне. Так, она награждена Орденом Почетного Легиона, "Рыцарским Крестом Ордена Заслуги Республики Польша" и украинским орденом княгини Ольги III степени.

Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ. Она возглавила вуз в 1994-м году. Три раза ее переизбирали на должность ректора. В 2008 году Людмила Вербицкая вступила в должность президента вуза.

Людмила Алексеевна скончалась 24 ноября после продолжительной болезни в возрасте 83 лет. После гражданской панихиды состоится отпевание в храме Смоленской иконы Божией матери. Похоронят Людмилу Вербицкую на Северном кладбище.

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