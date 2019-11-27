В Петербурге прошел фестиваль искусств "Александр Суворов - 290 лет"

Свыше полутора тысяч молодых исполнителей и коллективов из 18 регионов страны приняли участие в VI Российском суворовском патриотическом фестивале искусств "Александр Суворов - 290 лет", прошедшем в Петербурге.

Как сообщает пресс-служба организаторов фестиваля, финалом праздника стал гала-концерт в Большом концертном зале "Октябрьский".

В вечере приняли участие мастера искусств и лауреаты фестиваля: Яна Вайновская, Валентин Князев, Никита Салов, вокальный ансамбль МЧС "Экипаж", школа юного артиста "Голосята", вокальная студия "Либерканто".

Также на сцену вышли заслуженный артист РФ Владимир Дяденистов, заслуженный артист республики Татарстан Альберт Жалилов, хор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, оркестр Государственной филармонии для детей и юношества.

- С Суворовым всех нас связывает общая история - история России, и, конечно, детство, - подчеркнул член жюри фестиваля композитор Виктор Дробыш. - Для всех мальчишек, как я понимаю, не только моего поколения, Александр Васильевич был не просто самым любимым военачальником. Полководцем номер один. Полководцем, не проигравшим ни одного сражения. Сейчас в России много говорится о патриотическом воспитании молодежи. Суворовским фестивалем мы показываем, что слова не должны расходиться с делом.