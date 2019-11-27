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27.11.2019 02:15
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Американские СМИ призвали США пересмотреть отношение к Крыму

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Журнал The National Interest обратился к властям США с призывом пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма. По словам американского профессора Лайла Голдстайна, на это есть много причин.

Фото: Ольга Воскресенская.
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Ученый отметил историческую общность Крыма и России, указав на потери, понесенные страной во время Второй мировой войны и Крымской войны. Также он напомнил о наличии у России в Крыму крупной военно-морской базы.

Голдстайн утверждает, что европейские страны "давно устали" от экономических санкций, введенных против России из-за Крыма. Также напряженность вокруг данного вопроса, по его словам, может привести к военному конфликту между США и Россией.

Ранее экс-сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил, что признание Вашингтоном российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений с Москвой. Он также отметил, что Крым и Россия имеют историческую общность.

В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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