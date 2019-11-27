ФСО восстановит санаторий "Кавказская Ривьера" в Сочи

Федеральная служба охраны (ФСО) России планирует восстановить сочинский санаторий "Кавказская Ривьера", возведенный 110 лет назад. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора ФСО Дмитрия Кочнева.

"РГ" писала о том, как уникальный санаторий оказался на грани исчезновения. Кочнев сообщил, что теперь земельный участок передан ФСО на праве постоянного (бессрочного) пользования.

- Прежним арендатором земельного участка реставрация объекта культурного наследия не проводилась, однако были проведены строительно-монтажные работы, в результате которых самовольно возведены пятый и шестой этажи главного корпуса и девять строений, - заявил Дмитрий Кочнев.

По его словам, по иску администрации Сочи указанные объекты признаны самостроем.

- В настоящее время судебные решения не исполнены, самовольные постройки не снесены, - продолжил Кочнев. - ФСО России принимаются меры по подготовке к восстановлению указанного объекта исторического и культурного наследия в соответствии с требованиями федерального законодательства об охране памятников истории и культуры, рассматривается вопрос о выделении из федерального бюджета средств, достаточных для проведения реконструкции главного корпуса.