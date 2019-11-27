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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФСО восстановит санаторий "Кавказская Ривьера" в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Федеральная служба охраны (ФСО) России планирует восстановить сочинский санаторий "Кавказская Ривьера", возведенный 110 лет назад. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора ФСО Дмитрия Кочнева.

"РГ" писала о том, как уникальный санаторий оказался на грани исчезновения. Кочнев сообщил, что теперь земельный участок передан ФСО на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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- Прежним арендатором земельного участка реставрация объекта культурного наследия не проводилась, однако были проведены строительно-монтажные работы, в результате которых самовольно возведены пятый и шестой этажи главного корпуса и девять строений, - заявил Дмитрий Кочнев.

По его словам, по иску администрации Сочи указанные объекты признаны самостроем.

- В настоящее время судебные решения не исполнены, самовольные постройки не снесены, - продолжил Кочнев. - ФСО России принимаются меры по подготовке к восстановлению указанного объекта исторического и культурного наследия в соответствии с требованиями федерального законодательства об охране памятников истории и культуры, рассматривается вопрос о выделении из федерального бюджета средств, достаточных для проведения реконструкции главного корпуса.

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