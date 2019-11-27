Реставрация панорамы "Оборона Севастополя" может занять пять месяцев

На реставрацию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" потребуется около пяти месяцев. К такому выводу пришли эксперты Студии военных художников имени М. Б. Грекова, оценив состояние 115-метрового живописного полотна, предметного плана и зонта-рефлектора, который направляет свет на картину. В музее рассчитывают провести реставрацию в открытом режиме, не прекращая экскурсий.

Присыпало "снегом"

- Живописное полотно в неплохом состоянии. На холсте не так много пылевого загрязнения, отсутствуют трещины, шелушение, нет серьезных аварийных разрушений, - говорит живописец-реставратор Студии Грекова Иван Крившинко. - Основная работа предстоит с предметным планом, который покрылся заметным слоем белой пыли. Вся поверхность как будто присыпана снегом и контрастирует с цветным изображением на холсте. Кроме этого, пришел в негодность и обветшал тканевый декоративный зонт. Его надо полностью заменить.

Жителей города беспокоили подтеки, которые появились в верхней части полотна панорамы ("РГ" писала об этом в статье "Оборона Панорамы" в номере от 2.11.2017). Их видно невооруженным глазом. Общественники полагали, что течет купольная крыша здания и живопись надо срочно спасать. А по словам директора музея Николая Мусиенко, подтеки возникли еще в 1982 году, когда кто-то из персонала случайно включил систему пожаротушения, и на холст попал химический реагент. Однако эксперты не говорили о серьезной опасности.

- Полотно восстанавливается с помощью щадящих средств, - рассказал "РГ" Крившинко. - Потребуется регенерация лака небольшими компрессами. Тонировка, скорее всего, не понадобится, так как нет заметной осыпи краски.

Высота полотна панорамы как у пятиэтажного дома - 14 метров, длина по окружности - 115 метров, а вес - две тонны. Реставрировать его будут на месте. Для этого над предметным планом построят помосты и подвижные леса.

- Укрепляются места соединения холста с подрамником, восстанавливается натяжка, устраняются волнообразные деформации. Пылесосом бережно удаляется пыль с оборотной и лицевой стороны, - говорит реставратор.

Работа с предметным планом будет не менее кропотливой. Его площадь - 900 квадратных метров. До мельчайших деталей воссоздана обстановка блиндажей и орудийных двориков. По замыслу авторов панорамы, объемные предметы должны незаметно переходить в картину. Но сейчас это не так. Музейные работники говорят: все будто покрыто пеплом от пожара, хотя создатели панорамы не планировали такой эффект.

- Предметы предстоит отмыть, закрепить и затонировать, чтобы визуально создать единое целое с живописным полотном, - объясняет Крившинко. - После реставрации предметного плана и замены светового отражателя впечатление от живописи кардинально изменится. Когда уйдут подтеки и тонкий слой пыли с холста, потемнеет и станет сочнее предметный план, улучшится освещение, тогда и живопись заиграет по-иному.

Зонт - на замену

- Наша панорама уникальна применением естественного освещения, - говорит заведующая отделом хранения музейных фондов Александра Мартынова. - У зрителя возникает ощущение, что он стоит на открытой местности и является свидетелем событий середины XIX века, на время экскурсии переносится в прошлое.

В основании купола предусмотрен фонарь - сплошной ряд окон, пропускающих солнечный свет. Лучи падают на холст, подвешенный вертикально под куполом, и, отражаясь от него, освещают картину. Со стороны зрителя конструкция прикрыта декоративной драпировкой. Все это есть зонт-рефлектор.

Интересно, что в качестве отражателя был применен простой некрашеный холст, чтобы падающий на картину свет не был слишком ярким. Ведь события происходят ранним июньским утром, на рассвете.

Специалисты Студии Грекова не так давно заменили зонт на панораме Бородинской битвы. Севастопольский оказался в еще более плачевном состоянии. Для замены изготовят новый, из точно таких же материалов.

"У каждой панорамы свои особенности: в "Сталинградской битве" в качестве отражателя использованы металлические листы, в "Бородино" - крашеная в белый цвет ткань, - говорят реставраторы. - Главный закон - полностью повторить методику. Светлее делать панораму нельзя, автор задумал именно такое освещение".

По итогам экспертизы музею дадут рекомендации, на основании которых будет составлено техническое задание на выполнение реставрационных работ. Но начнутся они лишь после завершения ремонта в здании панорамы, запланированного на 2020 год.

Реставраторы также осмотрели диораму "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года". Ей тоже предстоит замена рефлектора, очистка полотна и предметного плана.

- Работы на панораме займут не более пяти месяцев, а на диораме - два месяца, - сообщил Иван Крившинко. - Панорама - более масштабный объект, необходимо больше действий. Но обе картины, по нашей оценке, в довольно приличном состоянии.

Пережить ремонт

Реставрация здания панорамы включена в нацпроект "Культура" на 2020 год. Стоимость составит более 200 миллионов рублей. Предстоит очистить и отреставрировать фасад, перекрыть крышу, заменить остекление, а также полностью реконструировать коммуникации - водопровод, электросети, систему отопления (здание до сих пор отапливается углем). Появится новая система охранной и противопожарной безопасности, которую разрабатывают в НИИ МЧС России. Случись что, полотно не должно пострадать. Для выставочных залов закупят новое оборудование, что позволит полностью обновить экспозицию.

Реконструкцию Исторического бульвара, которая началась в прошлом году, до конца 2019 завершить не удастся. Работы застопорились, территория перекопана и закрыта забором. По словам директора музея, возникли проблемы с субподрядчиками, которые нарушили технологию, и теперь с ними разбираются в суде. Но генподрядчик (он хорошо себя показал при реставрации здания бывшего кинотеатра "Украина", а теперь - выставочного зала музея) не отказался от обязательств. Работы должны завершиться в ноябре 2020.

А тем временем началась реконструкция на Сапун-горе. Территорию мемориального комплекса приведут в порядок и благоустроят, переделают экспозицию под открытым небом. Отреставрируют фасад здания диорамы, которому в этом году исполнилось 60 лет. Работы должны завершиться к маю 2020 года - к 75-летию Победы.

Комментарий

Николай Мусиенко, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника:

- Склоняемся к тому, чтобы провести открытую реставрацию панорамы и диорамы на месте. Мы категорически против закрытия, ведь это визитная карточка Севастополя. Подумаем, как сделать, чтобы доступ был открыт, чтобы люди могли посмотреть, как мы приводим в порядок полотна. Как это реализовать и в какие сроки - будем обсуждать с реставраторами. Если и придется закрывать музей, то сделаем это в те месяцы, когда мало посетителей - февраль, март.

Как спасали панораму

Панорама была открыта в 1905 году, к 50-летию окончания первой обороны города. Полотно кисти Франца Рубо, изображающее бой на Малаховом кургане 6 (18) июня 1855 года, поместили в здание-ротонду, построенную по проекту военного инженера Фридриха-Оскара Энберга.

25 июня 1942 года в здание попала авиабомба, вспыхнул пожар. Защитники Севастополя бросались в огонь, чтобы спасти картину. 86 обгоревших фрагментов панорамы вывезли на лидере эсминцев "Ташкент" - последнем транспорте, который эвакуировал в Новороссийск раненых и местных жителей.

- Представьте, 1942-й год, горит все, - рассказывает завотделом хранения музейных фондов Александра Мартынова. - В здание панорамы вбегают матросы. Высота полотна 14 метров. Они могут достать только нижнюю часть. Срезали и рубили ножами, топорами, противопожарными баграми.

Корабль по пути обстреливали, он получил более 300 пробоин. Фрагменты лежали в трюме и были залиты морской водой. По железной дороге их отправили в Новосибирск.

- Художники-реставраторы Третьяковской галереи сразу приступили к работе, - продолжает Мартынова. - Для укрепления краски они готовили мастику из рыбьего жира и яиц. В почти голодное время, в ущерб своим семьям и детям, шли на жертвы ради будущих поколений.

Восстановить полотно было невозможно, после войны панораму решили писать заново, скопировав спасенные фрагменты. Они составляли две трети полотна и содержали основные батальные сцены. Помогли сохранившиеся в архивах эскизы Рубо и старые фотографии.

- Самый большой спасенный фрагмент - оборонительная башня Малахова кургана - в длину достигал 11 метров. Также была спасена Даша Севастопольская, солдаты Черниговского, Полтавского полков, - говорит музейный работник. - При восстановлении советские художники добавили новые эпизоды и фигуры Н. И. Пирогова, П. С. Нахимова, Петра Кошки. Их не было на Малаховом кургане в момент первого штурма, но они помогли художникам показать героизм русского солдата. Все люди и события на полотне реальны.

Панораму вновь открыли в 1954 году.