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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Водителей-экстремалов оштрафовали за гонки по дну Азовского моря

Текст: Николай Грищенко
Фото: Рыбоохрана АЧТУ Фото: Рыбоохрана АЧТУ
Фото: Рыбоохрана АЧТУ

В Ростовской области сотрудники Таганрогской инспекции Росрыболовства и ГИБДД оштрафовали "засветившихся" в социальных сетях автолюбителей, устроивших гонки на обмелевшем побережье Азовского моря и реки Дон.

Фото: ВК "Ростов-Главный"
Несколько автомобилей "утонули" в обмелевшем Дону и Таганрогском заливе

Как сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства, водителям -экстремалам инкриминируют нарушение статьи 65 Водного Кодекса РФ, в соответствии с которой в границах водоохранных зон запрещены движение и стоянка транспортных средств. Санкции для физических лиц предусматривают штраф от 3 до 4,5 тысяч рублей. Кроме того, выезды на обмелевшие участки Дона и Таганрогского залива перекрыты правоохранительными органами.

Напомним, что из-за продолжительного восточного ветра, скоростью до 20 метров в секунду, Азовское море и Дон обмелели почти на три метра. Вода ушла почти на полтора километра и на отмели выехали поклонники экстрима. В результате девять автомашин провалились под лед и увязли в песке.

Как сообщил "РГ" научный руководитель Южного научного центра РАН, академик Геннадий Матишов, сгоны под влиянием сильного восточного ветра происходят ежегодно. В разных частях побережья Таганрогского залива урез воды может отступать от 100 метров до 10 километров.

"Во второй половине ноября действовало сразу несколько факторов: антициклон, принесший мороз, восточный ветер и маловодье, которое мы наблюдаем свыше десяти лет. Сейчас вода в море фактически стекает только по судоходному каналу. Когда придет западный ветер, то море вернется, но будет уже заток соленой воды из Азовского моря", - рассказал Геннадий Матишов.

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