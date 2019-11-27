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27.11.2019 10:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В обмелевший Дон возвращается вода

Текст: Наталья Коротченко

В реке Дон и Азовском море постепенно восстанавливается уровень воды: северо-восточный ветер стихает и меняет направление на юго-западный, кроме этого ожидается повышение температуры воздуха, который может принести осадки. Об этом сообщают "Вести".

Фото: Фаламов/РИА Новости
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Как писала "РГ", 23 ноября из-за ураганного ветра сильно обмелели река Дон и Таганрогский залив: вода отступила на несколько километров.

Теперь жители Ростова-на-Дону гуляют по дну реки и ищут раритеты. Не обходится и без происшествий: в зыбкий песок проваливаются автомобили.

Необычное явление ученые объясняют сильным восточным до 25 метров в секунду ветром, который буквально "вынул" воду из Дона.

По мнению завлабораторией института водных проблем РАН Михаила Бологова, урон мог бы быть менее заметным, если происшествие случилось в весенний паводок.

В результате падения уровня реки в Таганроге ограничили подачу воды в дома. Не может осуществляться и навигация: в акватории Дона десятки танкеров и сухогрузов ждут изменения ситуации, чтобы выйти в Азовское море.

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