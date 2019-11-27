В Тюмени составят список опасных для школьников маршрутов

Активисты тюменской общественной организации "За безопасное детство" составляют перечень проблемных маршрутов, какими дети ходят в школу.

- Эта тема встала особо остро после убийства девятилетней девочки в Саратове. Я общался с местными жителями и знаю, что представители саратовской власти теперь сами обследуют пути, ведущие к школам. И принимают меры к тому, чтобы сделать эти маршруты максимально безопасными, - рассказал "РГ" председатель организации Андрей Крамарский.

По его словам, в Тюмени есть места, где и взрослым-то страшно ходить, не то, что детям. Он сам прошел одной такой дорогой - от перекрестка улиц Клары Цеткин и Таврической до сквера Юности, повторив маршрут учащихся школы N 73. Даже не поздним еще вечером здесь кромешная тьма, потому что нет освещения. По обочинам - заросли кустарника. Бегают бездомные собаки.

Общественная организация "За безопасное детство" направила в управу Калининского округа письмо с просьбой установить в этом месте фонари и камеры видеонаблюдения.

Кстати, еще несколько адресов, которые вызывают опасения у родителей, городским властям сообщили члены регионального отделения Общероссийского народного фронта.