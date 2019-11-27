Первый номер "ежемесячного съ картинами народного журнала "Родина" вышел 8 января 1879 года. В юбилейном году мы продолжаем вместе с вами, дорогие читатели, перелистывать пожелтевшие страницы "Родины" девятнадцатого века со знакомыми вам рубриками двадцать первого...

Коновод на мирском сходе

Более половины объема номера занимает рассказ "Коновод на мирском сходе" писателя Катенкампа. 23-летний Спиридон, пять лет безуспешно пытавшийся разбогатеть в Петербурге, возвращается в родную деревню к одинокой матери и разоренному хозяйству. Денег в столице он не заработал, зато поднабрался мятежных идей из запрещенных книжек. В деревне он подбивает молодежь выступить на мирском сходе против старосты Максима Прохоровича, который отвечает за сбор податей и налогов. Речь Спиридона производит на односельчан неизгладимое впечатление, ведь большинство из них едва сводят концы с концами.

Спиридон торжествует, но умудренный Максим Прохорович отвечает более чем достойно. Он убедительно рассказывает, куда и на что государство тратит средства и, в конце концов, доказывает, что такие выступления направлены против царя-батюшки. Пристыженные мужики встают на сторону старосты и готовы гнать Спиридона из деревни.

Опозоренный Спиридон уходит в лес, где его находит дочка старосты Прасковья, которая не только признается парню в давней любви, но и уговаривает его пойти на поклон к отцу, покаяться. Максим Прохорович прощает мятежника и дает ему совет, как справиться с бедностью. А через год Спиридон заслал к Прасковье сватов...

устои родины

Речь сентября 1-го дня 1879 года свящ. В. Рождественскаго

(сказанная в церкви Императорского С.-Петербургскаго университета на молебне пред началом учения)

"Строго говоря, особого недостатка в людях более или менее образованных у нас нет; но у нас чувствуется весьма нередко недостаток в честных, трудолюбивых общественных деятелях, которые бы смотрели на службу и труд не как только на более или менее счастливую карьеру, ведущую к разным почестям и отличиям, или как на более или менее верное средство прокормиться в жизни, а если можно - нажить себе приличное состояние, но как на священное призвание человека-гражданина, в которое он должен вложить всю свою душу, послужить всеми, от Бога данными ему, талантами, не ради только прибытка своего, но ради общаго блага".

советы родины

Беседы врача

Разсказ об оспе, лечение ея и значение оспопрививания

"Хороший воздух и чистота помещения, прохладное содержание, по возможности частая перемена постели, пища легко-варимая и питательная, а именно: снятое молоко, сырое или прокипяченное, смотря потому какое больной лучше переносит, отвары овсянки, ячменя, уха из рыбы, клюквенный кисель и т.п., - вот те условия, при которых больные лучше всего переносят оспу".

Предохранительныя средства от заразных болезней домашних животных

<...>Поваренная соль и селитра употребляются преимущественно для очищения кож, рогов, костей, копыт. В свежем виде эти предметы натираются или сильно посыпаются одной поваренной солью или соединенной с селитрой; а несколько уж засохшие животные остатки кладутся в соединенный раствор этих солей.

<...> Кипяток и пары очень хорошо уничтожают заразу. Тщательным промыванием, прополаскиванием в кипятке и обвариванием горячими водяными парами очищаются все предметы.

защитники отечества

Владимир Степанович Барановский

Родился 1 сентября 1846 г. в Гельсингфорсе, умер 7 марта 1879 г. в С.-Петербурге.

"По меткости стрельбы пушка Барановского тысячами пробных выстрелов доказала свое превосходство. Снаряд, выкидываемый этою пушкою, состоит из цилиндра, закрученнаго на переднем конце и состоящаго или из двух концентрических цилиндров, или из цилиндра, наполненнаго пулями. Достигнув определенной точки на своем лету, снаряд разрывается на многие десятки смертоносных частей. [...] Орудия системы Барановского изготовляются в трех видах: для артиллерии полевой, морской и горной [...] Каждый из этих видов требовал особенных приспособлений, которыя и выработаны изобретателем до совершенства".

Номер допущен к печати цензурой - 13 октября 1879 года.

Место печатания - Санкт-Петербург.

Объем - 64 страницы.

Подписная цена - 25 коп. за номер (без стоимости пересылки).

2 руб. за 12 номеров.

Периодичность - ежемесячник.

Редактор - В. Захаров.

Сохранены лексика и орфография оригинала