Коновод на мирском сходе
Более половины объема номера занимает рассказ "Коновод на мирском сходе" писателя Катенкампа. 23-летний Спиридон, пять лет безуспешно пытавшийся разбогатеть в Петербурге, возвращается в родную деревню к одинокой матери и разоренному хозяйству. Денег в столице он не заработал, зато поднабрался мятежных идей из запрещенных книжек. В деревне он подбивает молодежь выступить на мирском сходе против старосты Максима Прохоровича, который отвечает за сбор податей и налогов. Речь Спиридона производит на односельчан неизгладимое впечатление, ведь большинство из них едва сводят концы с концами.
Спиридон торжествует, но умудренный Максим Прохорович отвечает более чем достойно. Он убедительно рассказывает, куда и на что государство тратит средства и, в конце концов, доказывает, что такие выступления направлены против царя-батюшки. Пристыженные мужики встают на сторону старосты и готовы гнать Спиридона из деревни.
Опозоренный Спиридон уходит в лес, где его находит дочка старосты Прасковья, которая не только признается парню в давней любви, но и уговаривает его пойти на поклон к отцу, покаяться. Максим Прохорович прощает мятежника и дает ему совет, как справиться с бедностью. А через год Спиридон заслал к Прасковье сватов...
Речь сентября 1-го дня 1879 года свящ. В. Рождественскаго
(сказанная в церкви Императорского С.-Петербургскаго университета на молебне пред началом учения)
"Строго говоря, особого недостатка в людях более или менее образованных у нас нет; но у нас чувствуется весьма нередко недостаток в честных, трудолюбивых общественных деятелях, которые бы смотрели на службу и труд не как только на более или менее счастливую карьеру, ведущую к разным почестям и отличиям, или как на более или менее верное средство прокормиться в жизни, а если можно - нажить себе приличное состояние, но как на священное призвание человека-гражданина, в которое он должен вложить всю свою душу, послужить всеми, от Бога данными ему, талантами, не ради только прибытка своего, но ради общаго блага".
Беседы врача
Разсказ об оспе, лечение ея и значение оспопрививания
"Хороший воздух и чистота помещения, прохладное содержание, по возможности частая перемена постели, пища легко-варимая и питательная, а именно: снятое молоко, сырое или прокипяченное, смотря потому какое больной лучше переносит, отвары овсянки, ячменя, уха из рыбы, клюквенный кисель и т.п., - вот те условия, при которых больные лучше всего переносят оспу".
Предохранительныя средства от заразных болезней домашних животных
<...>Поваренная соль и селитра употребляются преимущественно для очищения кож, рогов, костей, копыт. В свежем виде эти предметы натираются или сильно посыпаются одной поваренной солью или соединенной с селитрой; а несколько уж засохшие животные остатки кладутся в соединенный раствор этих солей.
<...> Кипяток и пары очень хорошо уничтожают заразу. Тщательным промыванием, прополаскиванием в кипятке и обвариванием горячими водяными парами очищаются все предметы.
Владимир Степанович Барановский
Родился 1 сентября 1846 г. в Гельсингфорсе, умер 7 марта 1879 г. в С.-Петербурге.
"По меткости стрельбы пушка Барановского тысячами пробных выстрелов доказала свое превосходство. Снаряд, выкидываемый этою пушкою, состоит из цилиндра, закрученнаго на переднем конце и состоящаго или из двух концентрических цилиндров, или из цилиндра, наполненнаго пулями. Достигнув определенной точки на своем лету, снаряд разрывается на многие десятки смертоносных частей. [...] Орудия системы Барановского изготовляются в трех видах: для артиллерии полевой, морской и горной [...] Каждый из этих видов требовал особенных приспособлений, которыя и выработаны изобретателем до совершенства".
Номер допущен к печати цензурой - 13 октября 1879 года.
Место печатания - Санкт-Петербург.
Объем - 64 страницы.
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Периодичность - ежемесячник.
Редактор - В. Захаров.
Сохранены лексика и орфография оригинала