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27.11.2019 04:52
Рубрика: В мире

Штаб Трампа раскритиковал Google за ужесточение правил политрекламы

Фото: AP Photo/Mike Roemer Фото: AP Photo/Mike Roemer
Фото: AP Photo/Mike Roemer

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа и Республиканская партия раскритиковали решение корпорации Google об ужесточении правил размещения политической рекламы. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter на странице менеджера предвыборной кампании главы Белого дома Брэда Парскейла.

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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Отмечается, что Трамп и его штаб выстроили крупнейшую онлайн-кампанию из всех, однако действия Google будут "иметь непропорционально большой эффект для деятельности Трампа и других кандидатов-республиканцев". Авторы заявления сомневаются, что данное решение будет в равной степени распространяться на консервативные и либеральные организации, пишет ТАСС.

Республиканцы считают, что решение об ужесточении политрекламы может подорвать демократические процессы в США, так как оно лишает граждан возможности получать информацию по политическим вопросам и взаимодействовать с кандидатами. Сторонники Трампа надеются, что корпорация пересмотрит свою политику.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что американская корпорация Google ужесточит правила размещения политической рекламы. Это позволит, например, не допустить распространения заведомо ложной или вводящей в заблуждение информации.

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