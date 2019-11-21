Американская корпорация Google ужесточит правила размещения политической рекламы.

В частности, будут введены ограничения с целью не допустить распространения заведомо ложной или вводящей в заблуждение информации. Это касается как кандидатов, так и непосредственно процесса голосования.

Ранее полностью запретить политическую рекламу решило руководство Twitter. "Решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано посредством покупки рекламных объявлений", - заявил основатель социальной сети Джек Дорси. Новые правила начнут действовать 22 ноября.