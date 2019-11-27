Швеция, Литва и Эстония написали кляузу в защиту Украины

На это маргинальное сотрясение воздуха аутсайдерами европейской политики Москва могла бы не обращать внимания - из этой европейской "тройки" Россия уж точно никому ничего не должна, если бы отчетливо не была видна цель информационной провокации.

С апреля по май будущего года НАТО и войска США в Европе проведут масштабные учения Defender, цель которых проверить согласованность действий объединенных сил при нападении любой враждебной страны. Москва неоднократно, на всех уровнях, давала понять, что не собирается нападать на входящие в альянс государства. Такое демонстративное миролюбие вызывает раздражение у руководства НАТО, поскольку ставит под вопрос целесообразность предстоящих дорогостоящих и масштабных военных маневров. Отсюда желание прибалтийских государств и той же Швеции, как можно чаще напоминать союзникам по военному блоку о существовании "российской угрозы", без наличия которой намеченные в рамках Deffender мероприятия теряют смысл.

В ходе предстоящих учений 82-ая воздушно-десантная дивизия США будет высаживаться на вражескую территорию в ходе пяти операций сразу в трех прилегающих к России странах. По словам начальника отдела по связям с общественностью американской армии в Европе, полковника Джо Скрокко, десантирование необходимо, чтобы занять, например, аэродром, который смогут использовать дружественные силы. В отличие от прошлых учений, на этот раз в ходе маневров США развернут значительную часть своих войск, включая нацгвардию, резервные и регулярные части. Для их перемещения будут задействованы многочисленные морские порты и наземные военные объекты. Всего же в операциях, проводимых в рамках Defender, помимо американских военнослужащих примут участие свыше 17 тысяч солдат союзников из 18 стран, которые отработают военное взаимодействие на территории 10 государств. Против кого они будут "дружить" очевидно, хотя формально предстоящие учения, как сообщил полковник Скрокко, направлены против "неизвестного врага на неизвестной территории". "Мы не знаем кто будет нашим следующим врагом и нам нужно быть готовым ко всему", - цитирует представителя вооруженных сил США американское аналитическое издание Warrior Maven, специализирующее на оборонной проблематике.

Однако учения Deffender могут не состояться. По крайней мере, гипотетически такая вероятность сохраняется. В большую европейскую игру внезапно вмешалась Турция, недовольная безразличием альянса к ее проблемам. В среду агентство "Рейтер", сославшись на высокопоставленных членов НАТО, сообщило о том, что Анкара отказалась поддерживать план блока по защите Прибалтики и Польши от военной угрозы со стороны России. Демарш турецкой стороны, фактически заблокировавшей военное планирование альянса на восточном направлении, связан "курдским вопросом". Турецкие власти добиваются, чтобы НАТО признало террористическими силы самообороны курдов. Руководство альянса выполнить это требование не в состоянии, поскольку такое заявление по курдам в корне противоречит стратегическим целям Вашингтона.

Еще один грозящий блоку "тупик" вызван неверием президента Франции Эмманюэля Макрона в эффективность НАТО, как организации, способной обеспечить безопасность Европы. "Смерть мозга" у альянса, которую ранее констатировал глава Пятой республики, руководство альянса предложило, среди прочего, обсудить на декабрьском, юбилейном саммите блока с участием группы экспертов. Впрочем Макрон, как пишет британская "Гардиан", не дожидаясь экспертных предложений, пошел еще дальше, добиваясь приостановки дальнейшего расширения всего Евросоюза. Не слишком доверяет французский лидер и тем псевдоисторическим истерикам, которые периодически закатывают страны Восточной Европы в отношении якобы угрожающей их безопасности России.

На этом фоне совместное заявление Швеции, Литвы и Эстонии с требованиями к Москве выглядит очередной попыткой этих государств в очередной раз напомнить о "российской угрозе" перед декабрьским саммитом НАТО. Хотя ни для кого не секрет, что в наличие такой угрозы во многих странах единой Европы больше не верят, видя в ней манипуляцию для перекачивания денег из "коренной Европы" в интересах Европы Восточной.

По сведениям британской "Гардиан", у канцлера Германии Ангелы Меркель регулярно возникают проблемы с рядом стран Евросоюза из-за склонности президента Макрона слишком часто "говорить правду", в том числе по вопросам европейской безопасности. "Раз за разом мне приходится склеивать чашки, которые ты разбил, чтобы мы могли вновь вместе собраться для "чаепития", - якобы упрекала канцлер Германии французского лидера.