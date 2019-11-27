СК проверит туроператора, отправлявшего туристов в Доминикану

Следственный комитет России назначил доследственную проверку после дорожно-транспортного происшествия в Доминиканской Республике, в котором пострадали российские туристы. Ее проведут сотрудники Главного следственного управления СК по городу Москве. Как отмечается в сообщении следственного ведомства, проверка проводится "по факту оказания туроператором не отвечающих требованиям безопасности услуг".

"В результате ДТП российские граждане получили травмы различной степени тяжести, и в настоящее время все пострадавшие госпитализированы в местные медучреждения для оказания необходимой медицинской помощи", - пояснили в СК России.

Следователи со своей стороны намерены провести "необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего". В ходе доследственной проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее сообщалось, что ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами во вторник столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу. В результате столкновения автобус опрокинулся на бок. Более десяти человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. Погибших нет. Но 12-летняя девочка, по сообщениям некоторых СМИ, в аварии потеряла обе руки.