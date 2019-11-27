США внесли в санкционный список связанную с Венесуэлой компанию из Кубы

Минфин США внес во вторник в свои санкционные списки по Венесуэле кубинскую компанию Corporacion Panamericana. Информацию об этом распространило управление по контролю над иностранными активами финансового ведомства.

В США полагают, что Corporacion Panamericana связана с кубинской компанией Cubametales, которая занимается экспортом и импортом металлов, топлива и смазочных материалов. В июле этого года она попала в черный список в связи с "деятельностью в нефтяном секторе венесуэльской экономики", сообщает ТАСС. По версии американских властей, Corporacion Panamericana действует в интересах Cubametales.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Напомним, чуть ранее, в ноябре, США обновили и свой санкционный список по Кубе, внеся в него несколько организаций, принадлежащих кубинским военным. Речь идет о гостиницах, расположенных в столице страны, в курортном городе Варадеро и на архипелаге Хардинес-дель-Рей.