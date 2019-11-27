Суд в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Теперь с учетом взаимных требований российская газовая компания должна выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов, в соответствии с решением вынесенным сначала в декабре 2017 года и подтвержденного в феврале 2018 года.

У России впереди нелегкие переговоры с Украиной по транзиту газа. Киев уже объявил о полной победе над "Газпромом", хотя, конечно же, праздновать викторию Украине пока, совсем рано.

"Это пока решение по апелляции на промежуточное решение по контракту на поставку газа. Еще должны быть вынесены вердикты по апелляциям на окончательные решения по контрактам на поставку и транзит, - пояснил замглавы Фонда Национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - В принципе никто особо не расчитывал, что апелляционная инстанция признает нарушение процедур, то есть, распишется в собственной некомпетентности или ангажированности. Так или иначе, России и Украине предстоит договориться об урегулировании споров, чтобы предотвратить транзитный кризис и обеспечить устойчивости поставок и транзита газа в Европу".