Tesla отказывается утилизировать токсичные батареи

4 октября Доминик Фраймут на своей Tesla Model S попал в аварию на загородной дороге. Не справившись с управлением он врезался в дерево. Произошло короткое замыкание и автомобиль в считанные секунды охватило пламя. Спасли Доминика от гибели водители проезжавших автомобилей. Следующие две недели он провел в больнице.

Машину, полыхающую токсичной смесью горючих металлов, входящих в состав батареи, пожарные погрузили в гигантский контейнер и, чтобы подавить постоянное самовоспламенение, охлаждали двое суток. Точный химический состав электролита - промышленный секрет Tesla - и она не раскрывает его даже на экстренные случаи.

Автомобиль был полностью уничтожен, Доминик Фраймут получил страховую компенсацию и твердо зарекся впредь владеть электромобилем.

Пять недель после происшествия обгорелые останки Tesla Model S пролежали на штрафстоянке в стороне от всего что горит, все это время машину не могут утилизировать. По австрийским законам обязательства по утилизации автомобилей возложены на производителя или импортера.

Партнером по утилизации Tesla в Австрии на сайте обозначена компания ÖCAR Automotive. Утилизирующая автомобили с ДВС, она, как выяснилось, не способна утилизировать батарею Tesla, и запросы попросту игнорирует. В компании Tesla о проблеме знают и не принимают никаких мер, поскольку дело напрямую не затрагивает потребителей.

Утилизацией батарей электромобилей в промышленном масштабе в Западной Европе занимаются только две компании - бельгийская Umicore и немецкая Redux. Их техпроцессы утилизации сводятся в основном к восстановлению металлов - меди, никеля и кобальта. Соединения ценного лития не перерабатывают из-за слишком высокой стоимости процесса, не покрываемой утилизационной пошлиной и делающей переработанный литий гораздо дороже добываемого из недр. Таким образом, литий-ионные батареи электромобилей перерабатываются в странах ЕС лишь на 70%.