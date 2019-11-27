Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 1457 г. Москва "О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 115; 2018, N 13, ст. 1817; 2019, N 15, ст. 1756; N 29, ст. 4029).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора

Перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора изложить в следующей редакции:

"Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 1457)