Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 1457 г. Москва "О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора"

Новости

МИД: Россия заинтересована в продлении договора СНВ 22:04
В выходные дни в Москве будет гололед и дождь со снегом 21:17
Путин разрешил создавать международные фонды на острове Русский 21:14
В МИД раскритиковали планы США выйти из Договора по открытому небу 21:13
Посольство РФ в Албании: Глубоко скорбим по погибшим в ходе землетрясения 20:45
В Албании число жертв землетрясения достигло 18 20:27
Киев мечтает заблокировать "Северный поток-2" с помощью санкций США 20:21
"Домашка" в американской школе возмутила пользователей Сети 20:04
Автомобили Datsun отправятся в ремонт из-за неисправных тормозов 19:45
В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие 19:39
Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства над Вашингтоном 19:24
В Сочи возбудили дело после смерти девушки-следователя 18:54
"Единая Россия" на выборах выдвинет своих кандидатов во всех округах 18:48
Самая необычная новогодняя "елка" распустила цветы в Москве 18:40
Сын актера Марьянова подал иск на 30 млн к реабилитационному центру 18:30
Мосгорсуд освободил замруководителя Росалкогольрегулирования 18:21
В Ярославле задержана экс-директор департамента госжилнадзора 18:17
ФАС предложила создать орган по регулированию табачного рынка 18:14
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году 18:08
Сбербанк назвал регионы с быстрорастущими ценами на ЖКУ 17:52
Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией 17:45
Косачев отреагировал на слова Джонсона о невмешательстве России в Brexit 17:45
Особенности опытного автомата Калашникова 1950 года показали на видео 17:41
В Швейцарии найден идеально сохранившийся клад времен Нерона 17:28
В Канаде раскопали гигантский асимметричный череп стиракозавра 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
27 ноября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 1457 г. Москва "О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора"

Дата подписания 15 ноября 2019 г.
Опубликован 27 ноября 2019 г.
Вступает в силу 1 января 2020 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует постановление правительства об индексации утильсбора

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 115; 2018, N 13, ст. 1817; 2019, N 15, ст. 1756; N 29, ст. 4029).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора

Перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора изложить в следующей редакции:

"Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 г. N 1457)