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27.11.2019 21:45
Рубрика: В мире

В Албании за сутки произошло 526 землетрясений

Текст: Александр Борисов ( Сараево)

С момента разрушительного землетрясения в Республике Албании, случившегося во вторник поздно ночью в 03:54 (05:54 по мск) в окрестностях города Дуррес, на территории государства Отделением сейсмологии Института наук в Тиране зафиксировано 526 подземных толчков меньшей интенсивности.

На данный момент все еще продолжаются спасательные операции, осуществляется извлечение людей из-под завалов, власти сообщают о 32 погибших и 658 раненых.

Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Крита

Правительство Албании официально объявило общенациональным днем траура 27 ноября. Премьер-министр страны Эди Рама распорядился ввести чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе, где был стихией нанесен наибольший ущерб.

В среду президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями главе Албании Илиру Мете. "Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными произошедшим в вашей стране землетрясением, - отметил российский лидер. - Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Посольство Российской Федерации в Республике Албании также принесло соболезнования семьям тех, кого затронула стихия, и всему албанскому народу. "В России с болью узнали о растущем числе пострадавших в результате произошедшего в Албании сильнейшего за последние десятилетия землетрясения. Глубоко скорбим по погибшим, - подчеркивается в сообщении посольства. - Наши мысли и сердца со всеми теми, кто выполняет свой служебный долг, вызволяя людей из-под завалов и ликвидируя последствия трагедии".

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