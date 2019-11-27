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27.11.2019 13:02
Рубрика: Власть

В Кремле призвали к трезвым оценкам ситуации вокруг РУСАДА

Текст: Кира Латухина
В Кремле сожалеют в связи с рекомендацией Комитета по соответствию WADА.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Пока мы столкнулись с ситуацией, когда последовали очень нерадостные для нас рекомендации Комитета по соответствию WADA. Они будут рассматриваться исполкомом, но это произойдет позже - в декабре", - напомнил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и призвал сохранить трезвость оценок.

Информация вызывает озабоченность, "мы сожалеем в этой связи", подчеркнул представитель Кремля, заверив, что "российские спортивные власти были, есть и будут максимально открыты для взаимодействия и сотрудничества с международной спортивной общественностью и с WADA".

"Были предоставлены детальные объяснения на те вопросы, которые задавались ранее. Я уверен, что это взаимодействие будет продолжено. Но давать какие-то оценки сейчас, тем более, далеко идущие, до того, как эти рекомендации не примут форму какого-то решения, считаем невозможным и преждевременным", - продолжил Песков.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Российские спортсмены - одни из лучших в мире. Вся страна ими гордится, и будет гордиться дальше. Спортсмены должны работать, чтобы дальше обеспечивать лидирующие позиции", - заметил пресс-секретарь главы государства.

На просьбу оценить планы выступать за другую страну, Песков сказал: "Это их выбор. У каждого спортсмена есть свой выбор в зависимости от обстоятельств. Никто их не может и не должен удерживать". Подавляющее спортсменов гордится своей страной, своим флагом, живет и выступает с этой гордостью", - заявил он.

На вопрос, рассматривает ли Россия в случае переноса Универсиады-2023 в другую страну проведение альтернативных игр, Песков заявил, что все мероприятия готовятся по плану. "Мы не знаем, какие последуют решения WADA. Пока речь идет о рекомендациях оценочного комитета. Пока все мероприятия готовятся по плану... Что будет после вынесения того или иного решения - пока говорить преждевременно", - пояснил он.

Напомним, что комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить проведение состязаний в РФ. Исполком организации вынесет свое решение 9 декабря.

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