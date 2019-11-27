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Рубрика: В мире

В Нью-Йорке вслед за Массачусетсом решили запретить вейпы

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Городской совет Нью-Йорка почти единогласно проголосовал за запрет ароматизированных электронных сигарет (вейпов). Теперь мэр города должен подписать соответствующий законопроект.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Запрет на курение распространят на вейпы, кальяны и электронные сигареты

Ранее законодательное собрание штата Массачусетс одобрило законопроект, предусматривающий запрет вейпов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал CNBS. Если губернатор подпишет этот документ, то Массачусетс станет первым в стране штатом, полностью запретившим на законодательном уровне ароматизированные электронные сигареты и табачные продукты.

Отметим, что в США число жертв легочных заболеваний, вызванных курением вейпа, достигло 40, еще свыше двух тысяч человек заболели. Недавно было установлено, что причиной массовой гибели людей стало наличие в курительной смеси ацетата витамина Е. Вдыхание именно его паров может нарушать нормальное функционирование легких.

СМИ США распространили 18 ноября сенсационную новость для американцев. По их данным, президент США Дональд Трамп внезапно передумал запрещать в Америке продажу ароматизированных смесей для вейпов, дезавуировав тем самым собственную громкую инициативу в области здравоохранения.

В мире США Борьба с курением
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