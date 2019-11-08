Новости

Лула да Силва вышел на свободу 00:31
Стали известны подробности похищения мужчины на Рублевском шоссе 00:30
Американская военная база в Ираке подверглась ракетному обстрелу 00:25
В США нашли причину массовой гибели людей от вейпов 08.11.2019
Партия Вакарчука предложила выйти из минских соглашений 08.11.2019
Стал известен диагноз Игоря Верника 08.11.2019
В Париже арестован скандальный британский рокер Пит Доэрти 08.11.2019
В ДНР осудили желание Киева направить полицию на участки разведения 08.11.2019
Мать Децла прокомментировала фильм о сыне 08.11.2019
В Москве с репетиции в театре госпитализирован Игорь Верник 08.11.2019
Кабмин установил предельную величину базы для исчисления страховых взносов 08.11.2019
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год 08.11.2019
"Ахмат" сыграл вничью с "Уралом" на старте второго круга РПЛ 08.11.2019
В Москве задержан автомобиль с избитым мужчиной в багажнике 08.11.2019
В Тунисе найдены надписи с описанием древней цивилизации 08.11.2019
Генетики раскрыли тайну создателей Вечного города 08.11.2019
Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести млрд рублей 08.11.2019
Йенс Мюллер: Действия Польши не повлияют на "Северный поток - 2" 08.11.2019
В Забайкалье еще два подростка арестованы за убийство и изнасилование 08.11.2019
Реставраторы Эрмитажа нашли другую картину под портретом Екатерины II 08.11.2019
В парке "Лосиный остров" опровергли информацию о появлении глэмпинга 08.11.2019
Перевозчик показал интерьер пассажирских поездов в Крым 08.11.2019
Сбербанк устранил сбой в работе своих сервисов 08.11.2019
Пострадавшему от паводка костромскому городу пообещали новый детсад 08.11.2019
Трамп готов опубликовать еще одну стенограмму разговора с Зеленским 08.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
08.11.2019 23:29
Рубрика: В мире

В США нашли причину массовой гибели людей от вейпов

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Причиной массовой гибели людей в США от употребления вейпов, судя по всему, стало наличие в курительной смеси ацетата витамина Е. Он безвреден в качестве пищевой добавки или при нанесении на кожу, однако вдыхание его паров может нарушать нормальное функционирование легких.

Фото: iStock
В России ввели акцизы на вейпы и все электронные сигареты

Такие данные приводятся в последнем сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), посвященном данной проблеме.

По состоянию на 5 ноября, в CDC было зарегистрировано уже свыше двух тысяч случаев заболевания неизвестной легочной болезнью, связанной с употреблением электронных сигарет и вейпов. Эпидемия охватила 49 штатов, 39 человек скончались.

Недавние лабораторные исследования CDC образцов жидкости, собранных из легких 29 пациентов, подтвердили наличие в ней ацетата витамина Е. Это вещество используется в качестве добавки при производстве электронных сигарет или вейпов как загуститель. Кроме того, оно походит по своим свойствам на тетрагидроканнабинол (ТГК), а он в свою очередь является химическим веществом, ответственным за большинство психологических эффектов марихуаны.

Фото: iStock
Ученые выявили новую опасность курения

В заявлении CDC отмечается, что полученные результаты исследования являются первым случаем, когда потенциальный виновник массовой гибели людей был обнаружен в биологических образцах пациентов с характерными повреждениями легких. Вместе с тем некоторые эксперты ранее уже указывали на то, что именно ацетат витамина Е может быть причиной столь тяжелых последствий употребления вейпов.

В мире США Общество Здоровье Борьба с курением
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Суд взыскал с полковника ФСБ Черкалина более шести млрд рублей
Сбербанк устранил сбой в работе своих сервисов
ВШЭ рекомендовала Гусейнову извиниться за пост об "убогом" русском языке
Польша оштрафовала французскую компанию из-за "Северного потока - 2"