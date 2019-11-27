Володин рассказал о революционных шагах при принятии нового бюджета

При поддержке правительства РФ удалось изменить процесс доведения бюджетных средств до регионов. Какие еще положительные новации в этой сфере введены при принятии российского бюджета на будущие три года, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума 21 ноября приняла новый бюджет, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году.

Основной финансовый документ впервые "решает вопросы и инвестиционной привлекательности, сбалансированности бюджетов разных регионов", заявил Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас с вами 13 регионов-доноров, остальные регионы - реципиенты, и разрыв огромен между бюджетной обеспеченностью одних и других", - напомнил глава нижней палаты.

Для депутатов и правительства важно было создать условия, чтобы "регионы не только хотели развиваться, но и была возможность". И по итогам диалога с кабмином удалось выйти на договоренности, которые позволят регионам со следующего года получать средства уже в январе. В этом вопросе также получена поддержка президента.

Это революционный шаг, оценил Володин, добавив, что правительство взяло на себя обязательства, "которые многие профильные отраслевые министерства загрузят работой на декабрь очень и очень плотно". Ведь до января необходимо будет принять всю нормативную базу.

Кроме того, был определен перечень из десяти регионов, которые получат дополнительную поддержку из федерального бюджета в 2020 году. Это Республика Алтай, Карелия, Тыва, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область, Калмыкия. В десяти наименее обеспеченных российских регионах с нового года уровень софинансирования федеральных программ сократится с 5-10 процентов до 1 процента. Для регионов, у которых сложная финансовая ситуация, это будет хорошим подспорьем.

Перечисленные десять территорий получат еще и поддержку в реализации программы обеспечения жильем детей-сирот.