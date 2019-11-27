Володин: Закон о виноделии позволит решить проблему "бодяжного" вина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о последствиях принятия нового комплексного закона о виноградарстве и виноделии.

Документ, которого давно ждет отрасль, на прошлой неделе прошел первое чтение, окончательное же ожидается в этом году. Законопроект вводит единое комплексное правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноделия.

Нововведения, по словам Володина, повысят требования к виноделию, в частности, позволят решить проблему "бодяжного" вина на полках российских магазинов. Об этом спикер заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Сейчас в этой сфере существует "большая серая зона, где качество практически никакое", отметил парламентарий.

- Это бодяжничество, когда привозное вино разливают здесь, в России, и потом выставляют на полки под видом самых брендовых марок, требует контроля, - подчеркнул он.

В новом законопроекте как раз есть предложения, как этого можно достичь, уточнил глава нижней палаты.

Спикер Госдумы подчеркнул, что виноделы, которые будут использовать отечественное сырье, получат поддержку через льготное обложение. В числе прочего, ожидается снижение в два раза налога на добавленную стоимость (НДС) для тех, кто производит и продает виноград.

- Наши российские виноделы почувствуют это уже в скором времени, - заверил он.

Володин добавил, что "сегодня где-то порядка более 60% рынка винных продуктов формируется за счет экспорта".

- Представьте себе, какие возможности есть у наших российских виноделов. Наша задача, конечно, этот рынок заместить, - заключил политик.