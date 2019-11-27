ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в Газе

Истребители Армии обороны Израиля нанесли в среду удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Это было сделано в ответ на ракетный обстрел еврейского государства, подчеркивает пресс-служба израильской армии.

Самолеты поразили несколько целей ХАМАС в южной части сектора Газа, включая цех по производству вооружений, пишет ТАСС. Израиль считает движение ХАМАС ответственным за любые события, происходящие в секторе Газа. "ХАМАС будет сталкиваться с последствиями своих действий, направленных против израильских граждан", - говорится в заявлении.

Во вторник вечером армия Израиля сообщила о двух ракетных пусках из сектора Газа. Одна из ракет была перехвачена системой ПРО "Железный купол". Жертв и разрушений нет. После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что его страна будет жестко отвечать на любые попытки агрессии из сектора Газа.