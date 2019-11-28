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28.11.2019 12:24
Рубрика: Спорт

Американский боец UFC Гейджи уверен, что Нурмагомедов победит Фергюсона

Текст: Максим Домчев

Американский боец UFC Джастин Гейджи станет соперником победителя боя между своим соотечественником Тони Фергюсоном и обладателем пояса в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. По мнению Гейджи, Нурмагомедов победит Фергюсона, а затем проиграет ему.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нурмагомедов рассказал, чем бы он занимался, если бы не ММА

Ранее Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном, который должен пройти 18 апреля в Бруклине, США.

"Я думаю, что победит Хабиб. Хотя точно сказать, что же там произойдет, я не берусь. Тони способен принести много неприятностей. Уверен, что Хабиб не будет изобретать что-то новое и пытаться выиграть за счет ударов. Он будет искать своего шанса в борьбе. И мне интересно посмотреть, как проявит себя Тони со своим джиу-джитсу, хватит ли у него упорства, когда придется много терпеть в борьбе", - сказал Гейджи, чьи слова приводит MMA Junkie.

"Считаю себя одним из лучших легковесов мира, и я умею то, что Хабибу еще никто не демонстрировал в поединках против него. Я хорошо борюсь, делаю это уже давно. А еще у меня огромная сила в руках и ногах", - отметил он.

Гейджи до этого бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, однако в UFC решили, что тот должен провести бой с американцем Дональдом Серроне.

"Я стараюсь добраться до Хабиба. Я знаю, что он уже заявил, что собирается провести несколько боев, после чего уйдет. И я должен успеть сразиться с ним. Не могу позволить ему завершить карьеру непобежденным и хочу испытать его сам", - заявил американский боец.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
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