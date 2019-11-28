Число пострадавших в столкновениях в Кашмире достигло 197

Не менее 197 человек пострадали в столкновениях с полицией в индийском штате Джамму и Кашмир с начала августа. О жертвах информация не поступала.

Число пострадавших в Индии с начала августа в ходе выступлений против отмены у этой территории статуса штата составило, погибших не зарегистрировано. Об этом говорится в информации МВД Индии, подготовленной в ответ на запрос парламента.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны, в результате инцидентов, связанных с терроризмом, погибли три сотрудника сил безопасности и 17 гражданских лиц, а 129 человек получили ранения.

Напомним, в августе правительство Индии заявило о намерении отменить статью 370 конституции, наделяющую штат Джамму и Кашмир особым статусом. Это решение вызвало недовольство определенной части населения данной территории. Сразу после данного заявления власти начали переброску контингента из восьми тысяч военнослужащих в Джамму и Кашмир в дополнение к тем 35 тысячам, что уже были развернуты в этом штате.