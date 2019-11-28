HUAWEI Mate 30 Pro: премьера года для качественных фото и видео

Снимать на тренинге не запрещалось, но сделать это было не так-то просто. Наш прекрасный коуч занял стратегическую позицию возле большого окна в пол, и, хотя на улице была хмурая московская осень, контрового света оказалось достаточно, чтобы снизить качество съемки. К следующему занятию я подготовился лучше. У меня в руках был новый смартфон HUAWEI Mate 30 Pro, и все прошло отлично. Система из четырех камер с помощью искусственного интеллекта записывает качественное видео даже против источника света, а еще она делает, возможно, лучшие мобильные фото в сумерках и ночью. И это лишь малая часть того, что умеет этот аппарат.

Рабочий день с HUAWEI Mate 30 Pro начался раньше обычного. Пришлось редактировать заметку и инфографику прямо по дороге в офис. Обычно на телефоне это делать не очень удобно. Но тут все просто - экран большой, производительность высокая, грузится и отправляется все быстро.

HUAWEI Mate 30 Pro - это флагманский гаджет компании HUAWEI. Статус чувствуется сразу: качество материалов, дисплей, заходящий на боковые грани устройства, и, конечно, четыре модуля основной камеры, вписанные в светящееся гало, - дизайн получился превосходным. В руке аппарат лежит как влитой, округлые грани, вопреки опасениям, не скользят.

Еще одной особенностью премиального дизайна стало практически полное отсутствие кнопок на корпусе. Разработчики оставили всего одну физическую кнопку, которая отвечает за включение-выключение-перезагрузку. Клавиши регулирования громкости стали виртуальными. Пользоваться ими просто и удобно. Достаточно два раза коснуться сенсорной панели на боковой грани, после чего на экране всплывет соответствующая панель, которую можно расположить на правой или левой стороне дисплея. Сканер отпечатка пальца также виртуальный: он встроен в экран.

Сам дисплей достоин всяческих похвал. Диагональ 6,53 дюйма, разрешение 2400х1176 пикселей, качество картинки - яркость, четкость, динамика - отменные. Одинаково приятно смотреть и кино с высоким разрешением, и футбол в прямой трансляции (жаль, правда, что пока искусственный интеллект HUAWEI не умеет корректировать игру российской сборной в нужный момент).

На команды система реагирует мгновенно, поскольку за быстродействие отвечает новейший процессор Kirin 990, "заточенный" в том числе под стандарт 5G. Приятным открытием стало качество звука - сочно, мощно, чисто. Разговорный динамик находится под дисплеем: я слышу собеседника отлично, а для посторонних его речь остается тайной. HUAWEI Mate 30 Pro, как настоящий премиум-гаджет, наделен интересными функциями, например, возможностью бесконтактного управления. Так, например, спереди в смартфон встроен биометрический датчик, который обеспечивает бесконтактную разблокировку устройства. Он же отвечает за ориентацию экрана, поворачивая картинку горизонтально или вертикально в зависимости от того, как вы на нее смотрите: стоя, сидя или прилегли отдохнуть с любимым фильмом.

Смартфоном можно управлять с помощью жестов - принципы просты. Пожалуй, самый эффектный трюк - это скриншот, который делается с помощью сжатия руки в кулак. Также можно листать страницы в браузере взмахом руки. Не касаясь смартфона, я потихоньку переключался с повестки тренинга на интересные новости сайта "РГ".

Те же, кому не по нраву изображать из себя Джеки Чана, будут рады кликать крупные иконки с хорошо читаемым шрифтом. В смартфоне встроена традиционная для HUAWEI функция защиты зрения. Она позволяет уменьшить яркость экрана, кроме того, система предупредит вас, когда смартфон расположен слишком близко к глазам. Можно также настроить контрастность и цветовую гамму по собственному вкусу. Для меня все это очень важно, поскольку работать с гаджетами приходится часто, и нужно беречь остроту зрения.

Тренинг закончился, когда на улице было уже темно. Хорошо, что не было дождя и можно было прогуляться, а потом отправиться на редкую и оттого еще более ценную встречу со старыми друзьями. На HUAWEI Mate 30 Pro мы сделали классные селфи с эффектом боке - это когда друзья остаются в кадре, а все лишнее на заднем фоне размывается. Снимки получились камерными.

Основная фотосистема с четырьмя объективами работает и в дневное, и в ночное время просто сказочно. Фотоснимков и роликов такого качества, сделанных мобильным устройством, я, вероятнее всего, еще не видел. Фотографии четкие, контрастные, без зерна. Система дорабатывает и вытягивает детали из полумрака, при этом источники света не забивают изображение. Московский вечер с фонарями, подсвеченными зданиями, фарами и стоп-сигналами авто в передаче HUAWEI Mate 30 Pro выглядит волшебно в любую погоду.

Интересно, что новый флагман позволяет снимать видео в стандарте 4К, предлагая также воспользоваться усовершенствованным режимом slow motion. Например, чтобы красиво заснять первые мгновения долгожданной встречи: эффект замедленных объятий получается, как в кино, остается только наложить фоном лиричную музыку.

После дружеской вечеринки в полусумраке кафе смартфону пришлось выдержать еще одно испытание - фотосессию в метро. Сделать хорошие снимки на большинстве станций метро довольно сложно из-за особенностей освещения. Но у HUAWEI Mate 30 Pro свое видение, и оно оказалось почти идеальным.

Все-таки ум фотографа - хорошо, а искусственный интеллект в дополнение к нему - еще лучше. В процессе съемки заметил, что кажущийся неудачным ракурс в итоге становится отличным кадром, благодаря многочисленным автоматическим улучшениям изображения.

Добавлю, что выложить фото и видео в соцсети с помощью HUAWEI Mate 30 Pro труда не составило. Компания, попавшая под горячую санкционную руку США, развивает собственную экосистему с магазином приложений HUAWEI AppGallery и обеспечивает постоянную поддержку клиентов: в любой непонятной ситуации можно обратиться к производителю и получить помощь. Кстати, сервисы Google, как и Instagram, Facebook, при желании легко скачать и установить. А ящик Gmail настраивается через предустановленный почтовый сервис HUAWEI.

И, пожалуй, последнее. Батарея смартфона выдержала почти два дня интенсивного использования. При этом заряжается она очень быстро. Немногим больше часа потребовалось, чтобы "залить бак" под завязку.

Лимитированный предзаказ на смартфоны HUAWEI Mate 30 Pro завершился раньше срока из-за большого количества желающих стать первыми обладателями флагмана. Продажа стартовала онлайн 25 ноября, и уже за первые сутки число заявок превысило запланированный спрос. На странице акции зарегистрировалось больше 6 000 человек, но приобрести смартфон со скидкой 30 000 рублей смогут только первые 300 пользователей. У остальных будет шанс купить HUAWEI Mate 30 Pro в фирменных магазинах HUAWEI.