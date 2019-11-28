Как законы декабря изменят жизнь россиян

Шины и духи защитили от подделок

С 1 декабря начнут наносить маркировку на новые группы товаров. Среди них - автомобильные шины и покрышки, фотоаппараты, духи и изделия легкой промышленности (пальто, постельное белье, блузки и прочее). Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 N 792-р.

Напомним, что до этого маркировка была нанесена на табачную продукцию, меховые изделия, а также обувь.

Особые метки помогут уменьшить число нелегальных товаров на прилавках магазинов. С помощью маркировки можно проследить всю историю товара - от производства до прилавка.

До уплаты налогов осталось пять дней

До 2 декабря включительно россияне - физические лица - должны оплатить все имущественные налоги за 2018 год. Об этом говорится на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Таких налогов три: транспортный, земельный и на имущество физлиц. Обычно рассчитаться с налоговиками нужно было до 1 декабря. Но так как эта дата в 2019 году приходится на воскресенье, уплатить имущественные налоги можно еще и 2 декабря.

Эксперты предупреждают: если налоги не будут оплачены в срок, с 3 декабря начнут начислять пени, а налогоплательщик попадет в разряд должников. Также стоит почитать на сайте ФНС об основных изменениях в налогообложении имущества физлиц с 2019 года.

Например, по транспортному налогу там говорится, что на сайте Минпромторга России для расчета за налоговый период 2018 года опубликован список авто средней стоимостью от трех миллионов рублей. Налог на эти автомобили, рассчитывается с повышающими коэффициентами - от 1,1 до 3.

Для авто вводится класс "Евро-6"

С 21 декабря в Технический регламент Таможенного союза был добавлен шестой экологический класс для транспортных средств. Об этом говорится в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 21.06.2019 N 66.

Экологические стандарты регулируют содержание вредных веществ в выхлопных газах. Стандарт "Евро-6" предполагает, что их там должно быть значительно меньше, чем у предыдущих стандартов. Менее 130 граммов на километр пути.

Как говорится в документе, это будет касаться транспортных средств категорий M1и2, а также N1и2. То есть легковых автомобилей и грузовых машин.

Напомним, что шестой экологический стандарт в Европе был принят еще в 2015 году. Однако введение и в России нового экокласса не означает каких-то ограничений для транспортных средств "Евро-5" и для разрешенных ныне "Евро-4".

Компенсации авиапассажирам вырастут

С 28 декабря максимальные размеры выплат компенсаций за вред, причиненный в связи с воздушной перевозкой пассажиров, багажа и груза, будут изменены. Об этом ранее сообщала Международная организация гражданской авиации. И говорится на сайте Росавиации.

Отметим, что новые выплаты в данном случае выражаются в СПЗ (специальные права заимствования). Это условная расчетная единица, которую использует Международный валютный фонд. Ее курс вчера, 27 ноября, составлял 1,37 доллара. Ежедневно курс СПЗ к рублю устанавливает и Центробанк РФ. Сегодня, 28 ноября, он составляет 87,8 рубля.

Последний раз пределы ответственности авиакомпаний пересматривались десять лет назад. Их размер за смерть и увечье пассажира увеличился на 13,9 процента - до 128 821 СПЗ. За задержку рейса и багажа рост составил почти столько же - до 5346 и 1288 СПЗ соответственно.

Все эти перемены связаны с положениями Монреальской конвенции 1999 года об унификации правил международных воздушных перевозок. Россия присоединилась к ней в 2017 году.

Заканчивается госпрограмма по реструктуризации ипотеки

До 31 декабря россияне, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, еще могут заключить договоры реструктуризации ипотечных кредитов в рамках госпрограммы помощи заемщикам. А потом программа, которая работала почти пять лет, завершается. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 23.10.2019 N 1360.

Принять участие в этой госпрограмме могут родители, у кого три и более детей или ребенок-инвалид. А также молодые родители до 35 лет, имеющие как минимум одного ребенка.

Что будет после 31 декабря? В следующем году продолжат действовать другие программы поддержки семей с детьми и ипотечные каникулы.

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