КНДР произвела ракетный запуск. Об этом говорится в экстренном сообщении, распространенном в 17:04 по местному времени (11:04 утра по Москве) Объединенным комитетом начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК). Дополнительную информацию южнокорейские военные пообещали озвучить позже.

Напомним, что в течение года КНДР уже несколько раз производила запуски ракетных систем различного вида. Обычно это были ракеты малой дальности либо реактивные системы залпового огня.

2 октября Северная Корея также произвела успешные испытания баллистической ракеты подводного базирования, которую зарубежные специалисты назвали "Пуккыксон-3" ("Полярная звезда-3"). Согласно оценкам, та ракета была средней дальности.