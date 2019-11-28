Колонна МЧС РФ с гуманитарным грузом отправилась в Донбасс

Автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом для детей покинула Донской спасательный центр в Ростовской области и отправилась в Донецкую и Луганскую области. Автомобили доставят более 580 тонн детских продуктовых наборов и медикаментов.

Это уже 93-я по счету колонна с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую Народные Республики, передает ТАСС. Различные гуманитарные грузы весом 370 тонн, в основном детское питание, успешно доставили и разгрузили жителям Донецкой и Луганской республик российские спасатели неделю назад.

МЧС России занимается доставкой гуманитарных грузов на юго-восток Украины уже шестой год. С момента выхода первой гуманитарной колонны в августе 2014 года доставлялись в основном продукты питания, строительные материалы, школьные принадлежности и медикаменты.