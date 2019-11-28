Лидеры стран ОДКБ выступили за продление ДСНВ

Владимир Путин 28 ноября принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. В своем выступлении он заявил, что Россия предложит странам ОДКБ план военного сотрудничества до 2025 года. Путин также призвал партнеров к совместным операциям против террористов и наращиванию миротворческой деятельности организации.

Саммит ОДКБ проходил в резиденции киргизского президента "Ала Арча".

Как и других участников заседания Владимира Путина приветствовал президент Киргизии Соорнбай Жээнбеков. После совместного фотографирования лидеры провели заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Отметим, что это высший орган организации, который рассматривает все важные и принципиальные вопросы. Заседание в узком составе продлилось почти два часа и по его итогам хозяин саммита - президент Киргизии заявил, что обсуждался широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности. По его словам, страны-участницы ОДКБ по ключевым пунктам пришли к полному взаимопониманию. Выступая на пленарном заседании ОДКБ, Жээнбеков отдельно отметил, что Киргизия поддерживает усилия России по сохранению стабильности в Центральной Азии "направленные на обеспечение стабильности и безопасности в регионе и в мире в целом".

"Особо хочу отметить усилия России по обеспечению безопасности всего евразийского региона, ярким примером чего стали проведенные на территории РФ в этом году учения "Центр - 2019", где я увидел мощь российского оружия и был этим впечатлен", - сказал он.

В следующем году председательство в ОДКБ переходит к России. Поэтому Владимир Путин в своем выступлении рассказал о приоритетах Организации на ближайшее время.

В частности, президент РФ заявил, что Россия намерена предложить партнерам план военного сотрудничества на пять лет - до 2025 года.

"Россия намерена тесно взаимодействовать с государствами ОДКБ в целях расширения оперативных возможностей организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ", - пояснил он такую необходимость, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. По его словам, этот план мог бы быть утвержден лидерами на следующем саммите.

Наращивание миротворческого потенциала ОДКБ - еще одно важное направление организации.

"Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые бы позволили подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН", - заявил Путин.

Выявление и ликвидация международных террористических группировок также по-прежнему остается актуальным для пространства ОДКБ. Российский президент подчеркнул, что Россия готова делиться с партнерами опытом борьбы с терроризмом, который был наработан в рамках операций в Сирии. Он призвал повышать эффективность анализа и прогнозирования военно-политической обстановки с учетом возможности появления новых горячих точек вблизи границ стран ОДКБ. "В этой связи представляется целесообразным активизировать деятельность центра кризисного реагирования ОДКБ, в том числе по обмену оперативными сведениями", - отметил президент РФ.

Деятельность ОДКБ также требуется сосредоточить вокруг борьбы с незаконным оборотом наркотиков. "В этой связи намерены инициировать составление новой актуализированной антинаркотической стратегии ОДКБ на период 2021-2025 годы", - рассказал российский лидер.

Говоря о перспективах самой ОДКБ, Путин отметил, что Россия будет стремиться к наращиванию круга друзей стран ОДКБ. Так, в прошлом году был утвержден пакет документов, открывающих возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ. Теперь эти документы должны быть ратифицированы всеми членами организации и можно будет начинать предметный диалог со всеми заинтересованными государствами, рассказал президент РФ. Позже исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что у ОДКБ уже есть страны-кандидаты в партнеры организации

В следующем году 9 мая в Москве пройдет парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нем также примут участие военные контингенты всех стран ОДКБ, рассказал Путин и поблагодарил коллег за поддержку такой идеи.

Путин заявил, что придает особое внимание тому, чтобы государства ОДКБ "и далее выступали с единых позиций в вопросах распространения объективной информации о решающей роли народов Советского Союза в разгроме фашизма". Так, Путин напомнил, что в ноябре профильный комитет Генассамблеи ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Российский лидер выразил признательность всем участникам ОДКБ, которые "не только солидарно поддержали резолюцию, но и стали ее соавторами".

По итогам саммита в совместном заявлении лидеры стран участниц ОДКБ - России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Армении высказались за продление действия ДСНВ (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).

"Выражаем сожаление в связи с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, глубоко озабочены будущим Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. В связи с этим надеемся на продление данного принципиально важного договора", - отмечается в совместном заявлении.

Всего было подписано 15 документов, направленных на укрепление региональной и международной безопасности. В частности лидеры согласовали дополнительные меры, направленные на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье. Также было принято решение о плане праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам саммита главы стран ОДКБ утвердили представителя Беларуси Станислава Зася на должность генсека Организации с 1 января 2020 года.