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Рубрика: В мире

Луле да Силве увеличили срок заключения вопреки решению Верховного суда

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Вопреки решению Верховного суда Бразилии Федеральный суд города Порту-Алегри на юге страны в среду увеличил срок тюремного заключения бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве до 17 лет одного месяца и десяти дней по одному из вменяемых ему обвинений в коррупции. Правда доказывать свою невиновность некогда самый популярный политик страны будет на свободе.
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: AP Photo/Leo Correa Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: AP Photo/Leo Correa
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: AP Photo/Leo Correa

Экс-президент признан виновным в коррупции и отмыванию денег по второму из вменяемых ему правонарушений, связанным с недвижимостью в городке Атибая близ Сан-Паулу. Таким образом, Федеральный суд Порту-Алегри подтвердил решение первой судебной инстанции города Куритиба, увеличив срок тюремного заключения бывшему лидеру на пять лет.

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При этом судьи намерено проигнорировали решение Верховного суда Бразилии, который накануне признал нарушением прав подсудимых практику, когда стороне защиты не дают выступить на судебном процессе с заключительным словом после стороны обвинения.

"Ошибка, на которую ссылается защита, не нанесла вреда подсудимому вследствие изменения порядка заслушивания сторон", - заявил судья Жуау Педро Жебран Нету, зачитывая постановление.

Адвокаты бывшего президента уже заявили, что будут оспаривать это решение в более высоких инстанциях.

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Однако это время Лула да Силва сможет провести на свободе. Седьмого ноября Верховный суд Бразилии принял решение, согласно которому, если в отношении подсудимого не используется превентивное заключение, он может бороться за свою невиновность, оставаясь на свободе, пока не будут исчерпаны все апелляционные возможности. И уже на следующий день символ левого движения станы покинул место заключения, где пробыл полтора года.

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному Фондом Жетулио Варгаса во вторник, 45 процентов бразильцев считают, что бразильские суды влияют и вмешиваются в работу исполнительной и законодательной органов власти. Примечателен тот факт, что среди практикующих юристов этот показатель превышает 70 процентов.

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