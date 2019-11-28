Макрон ответил на послание Путина по ракетам

Президент Франции Эмманюэль Макрон ответил на послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Эту информацию журналистам подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Макрон выразил готовность к диалогу на этот счет, хотя в его ответе и не содержится деталей.

"Там высказывается понимание озабоченностью (России - прим. "РГ") и готовность к диалогу на этот счет", - сказал Песков.

Он также не исключил, что эта тема может обсуждаться на отдельной встрече Путина и Макрона 9 декабря в Париже, на полях саммита в нормандском формате.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона сообщило, что Франция готова рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.