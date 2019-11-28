СМИ: Макрон рассмотрит призыв Путина о моратории на размещение ракет

Газета Frankfurter Allgemeine, в распоряжении которой имеется письмо президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину, пишет, что французский лидер готов рассмотреть предложение главы РФ о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Макрон в ответном письме отметил, что предложение Путина стоит тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.

Послание российского лидера было направлено, в частности, правительствам государств, входящих в ЕС, в НАТО, а также ряда других стран. В нем говорится о намерении Москве не размещать ракеты до тех пор, пока этого не сделают США. Правительство Германии заявило о получении послания, а также подтвердило, что с ним ознакомились "союзники и партнеры". Однако предложение не сочли заслуживающим доверия.

Напомним, второго августа Вашингтон официально вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного в 1987 году с СССР. Речь в соглашении шла о производстве и испытании баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.