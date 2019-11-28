Малайзия: Боевики ДАИШ ищут новую базу

Как заявил министр внутренних дел Малайзии Мухиддин Ясин, есть опасения, что ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") сделает Юго-Восточную Азию одной из своих главных баз.

"Полагаем, что смерть лидера террористов аль-Багдади откроет еще одну главу в террористической деятельности "ИГИЛ". Потеряв значительную часть своей территории в Сирии и Ираке, они ищут новую базу", - подчеркнул министр.

Еще в марте малайзийская полиция заявила, что раскрыла план боевиков из радикальных организаций с Ближнего Востока - они планировали использовать Малайзию как логистический центр, транзитный пункт и долговременную базу. С этой целью, по сведениям МВД королевства, боевики планировали жениться на местных женщинах, поступать в учебные заведения и открывать свой бизнес, чтобы иметь основания проживать в стране долгое время.

За последние шесть лет по подозрению в связях с террористами в Малайзии арестовано 519 человек. Было предотвращено порядка 25 терактов, включая атаки на бизнес-центры в Куала-Лумпуре в начале священного мусульманского месяца Рамадан.

При этом точка зрения малазийской стороны не совпадает с прогнозом США. Так, глава контртерорристического бюро Госдепартамента США Натан Сэйлс заявил ранее, что боевики "предпочитают продолжать борьбу в Африке, чтобы находится неподалеку от Ближнего Востока".

Впрочем, надо отметить, что одно не исключает другого. Борьба в Африке никак не противоречит базам в Юго-Восточной Азии, особенно в мусульманских Малайзии и Индонезии.