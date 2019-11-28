МАЗ начал продавать криптовалюту

Минский автозавод начал привлекать инвестиции через криптоплощадку национального банка БелВЭБ finstore.by.

Одна номинальная цифровая облигация (токен) стоит 100 долларов США. Доходность 5,5% годовых, выплата дохода - ежеквартально. Токены МАЗа продают с 25 ноября, купить их можно до 30 ноября 2020 года. Период обращения токенов - три года, с 1 по 5 декабря 2022 года МАЗ выкупит все токены. Стать инвестором МАЗа таким образом может любой совершеннолетний.

Объем эмиссии - 30 000 токенов. Средства привлеченные через криптоплощадку направят на организацию производства режущего инструмента для собственных нужд автозавода и модернизацию других направлений инструментально-штампового цеха.

МАЗ - второй по величине после КАМАЗа производитель грузовиков в СНГ. Из бухгалтерского отчета компании за 2018 год следует, что ее выручка в прошлом году составила 1,3 млрд белорусских рублей (около 40 млрд российских). Рост относительно 2017 года составил 33,3%, при этом убыток также увеличился - до 80 млн белорусских рублей (примерно 2,5 млрд российских). Количество произведенных автомобилей не раскрывается.