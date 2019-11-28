МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге. В МИД КНР подобное поведение Вашингтона назвали проявлением гегемонии в чистом виде.

В заявлении ведомства сказано, что данный закон является серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, передает ТАСС.

Правительство Гонконга также выступило против касающегося его американского закона. Власти региона выразили сожаление в игнорировании Соединенными Штатами обеспокоенность Гонконга по данному поводу. В сообщении, опубликованном на сайте правительства, подчеркивается, что в подобном законе нет необходимости и оснований, и что он может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга.

В настоящее время перед Гонконгом стоит вовсе не так называемый вопрос "прав человека" и "демократии". Гораздо более насущный вопрос - положить конец насилию, восстановить общественный порядок, защитить верховенство закона.

Напомним, Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки. По словам американского лидера, он сделал это из уважения к президенту Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга.