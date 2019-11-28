Новости

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге 03:28
Не менее 47 полицейских пострадали в столкновениях в Ираке 02:57
Заместитель Моралеса заявил о готовности участвовать в выборах президента 02:47
СМИ: Макрон рассмотрит призыв Путина о моратории на размещение ракет 02:27
Посольство: Шесть пострадавших в Доминикане россиян пока в тяжелом состоянии 02:22
В Техасе 60 тысяч человек эвакуируют из-за взрывов на химзаводе 01:52
Бывшего президента Бразилии Лулу да Силву приговорили к 17 годам тюрьмы 01:47
"Барселона" вышла в плей-офф Лиги чемпионов 01:26
Дзюба прокомментировал оскорбления фанатов в свой адрес 01:18
Истек срок апелляции на разрешение Дании по "Северному потоку - 2" 01:06
Пушков о "Северном потоке-2": Санкции США - последняя надежда Украины 00:51
США назвали НАТО самой успешной организацией в истории 00:40
Вашингтон намерен сократить объем взносов в НАТО 00:22
Спасший девочку иркутский школьник посетит бой Кокляева и Емельяненко 27.11.2019
Киев и Донецк начали обсуждение закона об "особом статусе" 27.11.2019
В Помпеях найдены останки ребенка, искавшего убежище от пепла и обломков 27.11.2019
Путин дал совет не циклиться на Украине 27.11.2019
Экс-президент Бразилии рассказал, как Трамп обсуждал интервенцию в Венесуэлу 27.11.2019
МИД назвал попытку смещения главы Венесуэлы неудавшимся "блицкригом" США 27.11.2019
Видео: вертолет Ми-26 перевез фронтовой бомбардировщик Су-24 27.11.2019
В Албании за сутки произошло 526 землетрясений 27.11.2019
Дональд Трамп опубликовал себя в образе боксера в Twitter 27.11.2019
Путин получил подарок от главы Давосского форума 27.11.2019
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа 27.11.2019
Водителей-экстремалов оштрафовали за гонки по дну Азовского моря 27.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
28.11.2019 03:28
Рубрика: В мире

Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки. Информацию об этом распространил Белый дом.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай не допустит "цветной революции" в Гонконге

По словам американского лидера, он сделал это из уважения к президенту Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга. "Мы прибегаем к ним в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех", - цитирует заявление Трампа РИА Новости.

Новый документ корректирует закон о политике Соединенных Штатов в отношении Гонконга от 1992 года и предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в этом специальном административном районе КНР.

Министерство иностранных дел Китая ранее уже выражало Вашингтону протест в связи с рассмотрением данного законопроекта.

Напомним, отношения между двумя крупнейшими экономиками мира резко обострились в условиях ожесточенной торговой войны, споров о правах человека, Гонконге и поддержке США Тайваня. На днях на встрече G20 в Японии министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим источником нестабильности в мире.

Попытка США сдержать развитие Китая не принесет результата
В мире США В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин открыл скоростную трассу М-11
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели