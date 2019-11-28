Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Президент США Дональд Трамп подписал закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки. Информацию об этом распространил Белый дом.

По словам американского лидера, он сделал это из уважения к президенту Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга. "Мы прибегаем к ним в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех", - цитирует заявление Трампа РИА Новости.

Новый документ корректирует закон о политике Соединенных Штатов в отношении Гонконга от 1992 года и предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в этом специальном административном районе КНР.

Министерство иностранных дел Китая ранее уже выражало Вашингтону протест в связи с рассмотрением данного законопроекта.

Напомним, отношения между двумя крупнейшими экономиками мира резко обострились в условиях ожесточенной торговой войны, споров о правах человека, Гонконге и поддержке США Тайваня. На днях на встрече G20 в Японии министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим источником нестабильности в мире.