Названа дата релиза Red Dead Redemption 2 в Steam. Ждать осталось недолго

Rockstar Games официально объявила дату релиза ПК-версии Red Dead Redemption 2 для Steam. Игра на этой площадке станет доступна уже 5 декабря.

Red Dead Redemption 2 for PC is coming to Steam on December 5 pic.twitter.com/IBi3zIcAZE — Rockstar Games (@RockstarGames) 27 ноября 2019 г.

Напомним, изначально выпущенная в конце прошлого года RDR2 была консольным эксклюзивом PlayStation 4 и Xbox One. Спустя почти год издатель объявил о портировании интерактивного вестерна на персональные компьютеры.

После релиза в Epic Games Store и Rockstar Games Launcher пользователи столкнулись с множеством критических ошибок и багов, которые в некоторых случаях не позволяли даже запустить игру. Разработчики со временем хоть и не до конца, но исправили большую часть технических проблем.

И вот теперь игровое сообщество замерло в ожидании. На форумах и в социальных сетях геймеры строят предположения, как поведет себя "GTA на Диком западе" в сервисе компании Valve.

Это важно еще и потому, что сейчас рынок цифровой дистрибуции претерпевает сильные изменения, и такой значимый в коммерческом плане продукт как Red Dead Redemption 2 может напрямую повлиять на его формирование.