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Названа дата релиза Red Dead Redemption 2 в Steam. Ждать осталось недолго

Текст:   Богдан Бобров
28.11.2019,  
12:58
Фото: Rockstar games Фото: Rockstar games
Фото: Rockstar games

Rockstar Games официально объявила дату релиза ПК-версии Red Dead Redemption 2 для Steam. Игра на этой площадке станет доступна уже 5 декабря.

Напомним, изначально выпущенная в конце прошлого года RDR2 была консольным эксклюзивом PlayStation 4 и Xbox One. Спустя почти год издатель объявил о портировании интерактивного вестерна на персональные компьютеры.

После релиза в Epic Games Store и Rockstar Games Launcher пользователи столкнулись с множеством критических ошибок и багов, которые в некоторых случаях не позволяли даже запустить игру. Разработчики со временем хоть и не до конца, но исправили большую часть технических проблем.

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И вот теперь игровое сообщество замерло в ожидании. На форумах и в социальных сетях геймеры строят предположения, как поведет себя "GTA на Диком западе" в сервисе компании Valve.

Это важно еще и потому, что сейчас рынок цифровой дистрибуции претерпевает сильные изменения, и такой значимый в коммерческом плане продукт как Red Dead Redemption 2 может напрямую повлиять на его формирование.

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