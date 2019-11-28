Новый Kia Sorento впервые засняли без камуфляжа

На данный момент о кроссовере Kia Sorento нет никаких официальных данных, но в интернете уже появился первый снимок реального автомобиля, показывающий, впрочем, лишь фару и фрагмент носовой части. Фото автомобиля опубликовало издание TheKoreanCarBlog.

Предположительно, новое поколение машины примерит новый фирменный стиль, который мы уже могли лицезреть на новейшем Kia Optima.

Также на Sorento появятся двигатели Smartstream с продвинутой системой регулирования фаз и продолжительности открытия впускных клапанов Continuously Variable Valve Duration (CVVD). Как ныне принято, гамма будет включать и гибридные установки. Возможно, кроссоверу достанутся и солнечные батареи на крышу (как в Hyundai Sonata).

Изменения в технической части по сравнению с прошлым поколением, можно сказать, классические: больше высокопрочных сталей горячей штамповки, больше электронных ассистентов, модернизация полного привода.

Премьера Kia Sorento ожидается или в конце нынешнего года, или в начале следующего.