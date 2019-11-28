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28.11.2019 11:05
Рубрика: Легковые авто

Новый Kia Sorento впервые засняли без камуфляжа

Текст: Владимир Пшенин
Фото: www.thekoreancarblog.com Фото: www.thekoreancarblog.com
Фото: www.thekoreancarblog.com

На данный момент о кроссовере Kia Sorento нет никаких официальных данных, но в интернете уже появился первый снимок реального автомобиля, показывающий, впрочем, лишь фару и фрагмент носовой части. Фото автомобиля опубликовало издание TheKoreanCarBlog.

Предположительно, новое поколение машины примерит новый фирменный стиль, который мы уже могли лицезреть на новейшем Kia Optima.

Фото: Андрей Полухин/РГ
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Также на Sorento появятся двигатели Smartstream с продвинутой системой регулирования фаз и продолжительности открытия впускных клапанов Continuously Variable Valve Duration (CVVD). Как ныне принято, гамма будет включать и гибридные установки. Возможно, кроссоверу достанутся и солнечные батареи на крышу (как в Hyundai Sonata).

Изменения в технической части по сравнению с прошлым поколением, можно сказать, классические: больше высокопрочных сталей горячей штамповки, больше электронных ассистентов, модернизация полного привода.

Премьера Kia Sorento ожидается или в конце нынешнего года, или в начале следующего.

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