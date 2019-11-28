Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.11.2019 16:00
Рубрика: Австралия

Одним колесом. Австралиец случайно раздавил Land Cruiser самосвалом

Текст: Николай Грищенко

В Западной Австралии на железорудном месторождении Пилбаре водитель карьерного самосвала Komatsu случайно раздавил собственный внедорожник Toyota Land Cruiser.

Фото: iStock
Транспорт оснастят объективными системами контроля безопасности

Как сообщает телеканал ABC News, нагруженный тоннами руды грузовик наехал на легковой автомобиль одним колесом. Однако этого оказалось достаточно, чтобы Land Cruiser сложился в "лепешку". У самосвала из повреждений только - слегка потертая покрышка правого переднего колеса.

По словам представителей компании Rio Tinto, так как в легковой машине никого не было, то в инциденте никто не пострадал. Многотонным грузовиком управлял техник, который вел загруженный породой самосвал на ремонт. Карьерный грузовик оснащен автопилотом, однако в момент инцидента находился в ручном режиме.

В компании отметили, что в последний раз ЧП с карьерными самосвалами в Австралии происходило в октябре 2012 года. Тогда водитель грузовика на золотом руднике Калгурли-Боулдера перевернул тягач на свою сторону. Шофер не пострадал.

Профсоюзы PSA одобрили слияние с Fiat-Chrysler
Видео: ассенизатор потушил загоревшийся BMW канализационными стоками