Одним колесом. Австралиец случайно раздавил Land Cruiser самосвалом

В Западной Австралии на железорудном месторождении Пилбаре водитель карьерного самосвала Komatsu случайно раздавил собственный внедорожник Toyota Land Cruiser.

Как сообщает телеканал ABC News, нагруженный тоннами руды грузовик наехал на легковой автомобиль одним колесом. Однако этого оказалось достаточно, чтобы Land Cruiser сложился в "лепешку". У самосвала из повреждений только - слегка потертая покрышка правого переднего колеса.

По словам представителей компании Rio Tinto, так как в легковой машине никого не было, то в инциденте никто не пострадал. Многотонным грузовиком управлял техник, который вел загруженный породой самосвал на ремонт. Карьерный грузовик оснащен автопилотом, однако в момент инцидента находился в ручном режиме.

В компании отметили, что в последний раз ЧП с карьерными самосвалами в Австралии происходило в октябре 2012 года. Тогда водитель грузовика на золотом руднике Калгурли-Боулдера перевернул тягач на свою сторону. Шофер не пострадал.