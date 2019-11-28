Полиция ОАЭ начала закупать вездеходы "Шаман"

Первые экземпляры российских вездеходов "Шаман" начали прибывать на службу к полицейским города Дубай. Техника поставляется в рамках экспортного контракта, заключенного на выставке IDEX-2019.

От российских версий вездеходы для ОАЭ отличаются доработанной системой охлаждения и мощным кондиционированием. "Шаманы" планируют использовать для патрулирования в горной местности и пустыне, выполнения спасательных мероприятий и других чрезвычайных ситуациях.

Известно, что в Объеденные Арабские Эмираты поставят "Шаманы" и в модификациях для работы в медицинских и аварийно-спасательных службах, а также в качестве командно-штабных машин. Дистрибьютором российской компании "Авторос" в ОАЭ выступает канадская Streit Group, которая специализируется на выпуске бронированной гражданской и военной техники.

Отметим, что вездеход "Шаман" экспортируют в несколько стран мира, стоимость модели в России начинается с отметки 10,3 млн рублей.

Напомним, тверской "Авторос" является одновременно разработчиком и производителем "Шамана". Длина вездехода - 6 метров, снаряженная масса - 4,8 тонны. Вместимость до 12 человек.

Вездеход имеет шасси с колёсной формулой 8x8, оснащается дизельным 3-литровым двигателем Iveco F1C мощностью 176 л.с., агрегатируется пятиступенчатой механической коробкой передач. Подвеска исключительно независимая, все колеса - поворотные.

Машина способна передвигаться по пересечённой местности со скоростью от 2 до 70 км/ч, на воде со скоростью до 7 км/ч. Форсировать водные препятствия "Шаману" помогает герметичная конструкция и гребной винт. Транспортные габариты позволяют вездеходу передвигаться в том числе и по дорогам общего пользования.