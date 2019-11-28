Правительство утвердило финплан РЖД на 2020-2022 годы

Правительство на заседании в четверг утвердило инвестиционную программу ОАО "РЖД" и финансовый план компании на 2020-2022 годы, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Инвестпрограмма железных дорог на следующие три года составит более 2,5 триллионов рублей, более 820 миллиардов предусмотрено на 2020 год. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, в том числе дальнейшее расширение Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали, обновление парка локомотивов и вагонов.

Ранее инвестпрограмма детально обсуждалась на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, которое он провел прямо в поезде во время железнодорожного переезда из Новосибирска в Барнаул.