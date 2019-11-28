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28.11.2019 16:20
Рубрика: В мире

Президент Франции предложил изучить инициативу Владимира Путина и нажил врагов

Текст: Евгений Шестаков
Предстоящий в декабре юбилейный саммит НАТО в Лондоне стал предлогом для участников альянса публично обсудить, для чего им нужна эта организация и в каком направлении ей предстоит "рулить" европейской безопасностью после 70-летнего юбилея. Утверждать, что к круглой дате североатлантический блок подходит в похоронном настроении, безусловно, преждевременно, но и поводов для оптимизма у натовского руководства также немного. И дело не только в Турции, которая все чаще ультимативно требует, чтобы с ее подходами к внешней политике в НАТО считались. Куда более существенным выглядит спор, кто в дальнейшем должен отвечать за европейскую безопасность - сама Европа или стратеги из Вашингтона. А также вопрос о том, куда заведет европейцев стремление ряда стран Старого света развивать собственный, внеблочный оборонительный союз.
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости
Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

Дискуссии имеют для Европы первостепенное значение, если принять во внимание результаты весьма любопытного исследования-опроса, проведенного в США президентским фондом Рональда Рейгана. По словам директора фонда Роджера Закхейма, чье мнение приводит издание Military Times, опрос показал, что трое из четырех американцев поддерживают применение военной силы Пентагоном за рубежом в случае, если там ограничивают свободы и нарушают права человека. Выявлять нарушителей "всего святого", опять же, с точки зрения респондентов, должны американские институты. 76 процентов опрошенных одобрили применение военной силы США в других странах независимо от того, угрожают ли те Америке, и выступили за увеличение военных расходов, 65 процентов поддержали сохранение американских военных баз за рубежом.

Фото: AP Photo/Aijaz Rahi
Советник Трампа: НАТО не хочет прямого конфликта с Россией

Сегодня нация с такими взглядами на войну и мир определяет стратегию НАТО, формирует список друзей и врагов альянса. Готовы ли европейцы стать "заложниками" американских акцентов во внешней политике и на каких условиях? Многие в Старом свете наивно рассчитывают, что до крайностей все же не дойдет. Отсюда запредельная инертность единой Европы в определении своего будущего.

Например, с точки зрения немецкой Suddeutshe Zeitung, чтобы сохранить за собой мировое лидерство, Евросоюзу нужно вооружаться. Однако добровольно отказываться от американского "зонтика" в рамках НАТО и пускаться в самостоятельное внешнеполитическое плавание без американских "костылей" европейцы также категорически не хотят. Тем более после того, как канцлер Германии Ангела Меркель публично назвала альянс "бастионом свободы и мира", заявив, что его сохранение отвечает интересам всей Европы, поскольку, цитирую главу немецкого правительства, "в настоящий момент Европа не в состоянии защитить сама себя и зависит в этом вопросе от трансатлантического союза".

Надо отдать должное Трампу - он с иронией наблюдает за метаниями европейцев, чьи лидеры периодически заявляют о желании развивать свою оборону параллельно с участием в НАТО, но при этом ничего существенного в озвученном направлении не делают. По случаю 70-летию альянса президент США выдал его участникам коллективный "подарок": по сведениям CNN, Белый дом объявил, что снизит расходы в бюджете блока с 22 до примерно 16 процентов. Недостающую сумму предстоит внести европейским странам и Канаде. Канцлер Германии, в свою очередь, сообщила, что Берлин в 2020 году потратит на армию 1,5 процента, к 2030 году - 2 процента ВВП, как положено по натовским стандартам. Это означает, что денег на эксперименты с оборонительными союзами внутри Европы у Германии может просто не оказаться.

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
США назвали НАТО самой успешной организацией в истории

Не удивительно, что после такого успеха Трамп опубликовал фотоколлаж, где приставил свое лицо к телу главного героя фильма "Рокки" - боксера, которого сыграл Сильвестр Сталлоне.

Робкие попытки президента Франции Эмманюэля Макрона напомнить европейцам о наличии у них интересов в чем-то отличных от американских натыкаются на недовольный хор "пшикающих" государств. В четверг сразу несколько европейских изданий с возмущением подтвердили, что французский лидер заинтересовался предложением президента Владимира Путина. Тот предложил европейцам для их же собственной безопасности ввести мораторий на установку ракет средней и меньшей дальности. Если инициатива Кремля была бы принята, это затруднило в дальнейшем размещение американцами новых вооружений на территории Старого света. По мнению Макрона, которое он высказал в разговоре с журналистами, Европе грозит гонка вооружений, и в этой связи важно создать систему международных договоров с участием России.

Макрон: Франция не приняла, но готова обсуждать предложение РФ по РСМД

Однако, как пишет немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung, письмо Макрона в Брюссель, где говорится, что "предложение Кремля заслуживает тщательного рассмотрения", противоречит ранее озвученной позиции НАТО: члены альянса, согласившись с мнением Пентагона, c ходу отвергли российское предложение. И нет оснований считать, что эти выводы будут пересмотрены под влиянием Парижа.

На юбилейном саммите НАТО ни один из его участников не рискнет заявить о своем несогласии с генеральной линией США. Старая "шарманка" с призывами к проведению косметических реформ внутри североатлантического блока, которую периодически заводят европейские политики, не меняет главного - "животного" страха даже самых влиятельных европейских государств, обладающих ядерным оружием, остаться вне "стаи" и лишиться поддержки со стороны Вашингтона.

Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP/File
Нарышкин предрек Договору о СНВ печальную судьбу ДРСМД

Отсюда уверенность Трампа, что в какие бы военные авантюры, он ни втягивал североатлантический блок и от каких бы международных договоров в сфере безопасности ни отказывался, члены альянса всегда найдут множество аргументов, подтверждающих правоту Белого дома. Такое карманное НАТО, готовое воевать и умирать за геополитические интересы Америки, Трампа вполне устраивает, что и будет подтверждено им на саммите в Лондоне.

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