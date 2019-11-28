Пушков о "Северном потоке-2": Санкции США - последняя надежда Украины

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал отсутствие апелляций Киева на на решение правительства Дании, которое разрешило прокладку трубопровода. По мнению сенатора, власти Украины поняли, что переубедить Копенгаген не удастся.

"Скорее всего, в Киеве решили: переубедить датчан не удастся, реальных доводов нет. Теперь последняя надежда Украины - санкции США против проекта", - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, что к утру 28 ноября истекло время для подачи апелляции и Киев этой возможностью не воспользовался. Тем не менее, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев рассчитывает на американские санкции против "Северного потока - 2", которые могут помешать реализации проекта.